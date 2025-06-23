İBB operasyonlarında tutuklanan 25 kişi 9 farklı kente gönderildi
İBB operasyonlarında tutuklanıp Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen 25 kişi, 9 farklı kente dağıtıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda tutuklanan 25 kişi, 9 farklı şehre gönderildi.
Sözcü'den Ali Macit'in haberine göre Tekirdağ, Eskişehir, İzmir, Bolu, Balıkesir, Afyonkarahisar gibi illerdeki cezaevlerine sevkedilen tutuklu sanıklardan 2’si etkin pişmanlıktan yararlandığı için tahliye edildi.
25 tutuklu ise halen sevkedildikleri cezaevlerinde, haklarındaki suçlamaların ne olduğunu öğrenmek için bekliyorlar.
İstanbul’dan sürgün edilen tutukluların, en yakını 71, en uzağı ise 488 kilometre uzağa götürüldü:
Murat Ongun: Çorlu - 131 km
Hüseyin Köksal: Çorlu - 131 km
Mehmet Pehlivan: Çorlu 131 km
Nihat Sütlaş: Tekirdağ - 145 km
Adem Soytekin: Tekirdağ - 145 km
Tuncay Yılmaz: Tekirdağ - 145 km
Fatih Özçelik: Tekirdağ - 145 km
Gökhan Köseoğlu: Tekirdağ - 145 km
Fatih Keleş: Kocaeli - 149 km
Necati Özkan: Kocaeli - 149 km
Serdal Taşkın: Kocaeli - 149 km
Murat Çelik: İzmir - 488 km
M. Ali Çalışkan: İzmir - 488 km
Metin Nal: İzmir - 488 km
Taner Çetin: İzmir - 488 km
Yakup Öner: İzmir - 488 km
Kağan Sürmegöz: İzmir - 488 km
Burak Arslan: Bolu - 266 km
F. Pınar Türker: Düzce - 213 km
Elif Atayman: Afyon - 447 km
Melih Geçek: Kocaeli - 149 km
Z. Gökmen Togay: Kocaeli - 149 km
Fatoş Ayık: Gebze 71 km
Ömür Yılmaz: Bandırma 324 km
Barış Kılıç: Eskişehir 317 km
Sevk sırasında kötü muamele yapıldığı iddia edildi
Habere göre sevk sırasında bazı tutukluların kötü muameleye maruz kaldı. İstanbul’dan Afyonkarahisar Cezaevi’nde gönderilen İBB Medya AŞ eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman, Silivri’den Afyonkarahisar’a yaklaşık 500 kilometrelik yolculuğu, elleri kelepçeli olarak yaptı.
Konulduğu aracın 1 metrelik hücresinde, 7 saat kelepçeli oturmaktan Atayman’ın kollarında morluklar oluştu. Atayman götürüldüğü Afyonkarahisar Cezaevi’nde de ilk günler yatacak yatak bulamadı, 5 gün yerde yattıktan sonra ancak olay medyaya yansıdıktan ve Adalet Bakanı devreye girdikten sonra koğuşta ranzaya alındı.
Bazı tutuklu aileleri, Silivri’de sandıkları yakınlarını ziyarete gittiklerinde ancak nakil gerçeğini öğrenebildi.