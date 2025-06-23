İBB operasyonlarında tutuklanan 25 kişi 9 farklı kente gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda tutuklanan 25 kişi, 9 farklı şehre gönderildi.

Sözcü'den Ali Macit'in haberine göre Tekirdağ, Eskişehir, İzmir, Bolu, Balıkesir, Afyonkarahisar gibi illerdeki cezaevlerine sevkedilen tutuklu sanıklardan 2’si etkin pişmanlıktan yararlandığı için tahliye edildi.

25 tutuklu ise halen sevkedildikleri cezaevlerinde, haklarındaki suçlamaların ne olduğunu öğrenmek için bekliyorlar.

İstanbul’dan sürgün edilen tutukluların, en yakını 71, en uzağı ise 488 kilometre uzağa götürüldü:

Murat Ongun: Çorlu - 131 km

Hüseyin Köksal: Çorlu - 131 km

Mehmet Pehlivan: Çorlu 131 km

Nihat Sütlaş: Tekirdağ - 145 km

Adem Soytekin: Tekirdağ - 145 km

Tuncay Yılmaz: Tekirdağ - 145 km

Fatih Özçelik: Tekirdağ - 145 km

Gökhan Köseoğlu: Tekirdağ - 145 km

Fatih Keleş: Kocaeli - 149 km

Necati Özkan: Kocaeli - 149 km

Serdal Taşkın: Kocaeli - 149 km

Murat Çelik: İzmir - 488 km

M. Ali Çalışkan: İzmir - 488 km

Metin Nal: İzmir - 488 km

Taner Çetin: İzmir - 488 km

Yakup Öner: İzmir - 488 km

Kağan Sürmegöz: İzmir - 488 km

Burak Arslan: Bolu - 266 km

F. Pınar Türker: Düzce - 213 km

Elif Atayman: Afyon - 447 km

Melih Geçek: Kocaeli - 149 km

Z. Gökmen Togay: Kocaeli - 149 km

Fatoş Ayık: Gebze 71 km

Ömür Yılmaz: Bandırma 324 km

Barış Kılıç: Eskişehir 317 km

Sevk sırasında kötü muamele yapıldığı iddia edildi

Habere göre sevk sırasında bazı tutukluların kötü muameleye maruz kaldı. İstanbul’dan Afyonkarahisar Cezaevi’nde gönderilen İBB Medya AŞ eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman, Silivri’den Afyonkarahisar’a yaklaşık 500 kilometrelik yolculuğu, elleri kelepçeli olarak yaptı.

Konulduğu aracın 1 metrelik hücresinde, 7 saat kelepçeli oturmaktan Atayman’ın kollarında morluklar oluştu. Atayman götürüldüğü Afyonkarahisar Cezaevi’nde de ilk günler yatacak yatak bulamadı, 5 gün yerde yattıktan sonra ancak olay medyaya yansıdıktan ve Adalet Bakanı devreye girdikten sonra koğuşta ranzaya alındı.

Bazı tutuklu aileleri, Silivri’de sandıkları yakınlarını ziyarete gittiklerinde ancak nakil gerçeğini öğrenebildi.