Ekrem İmamoğlu: Özellikle kadın tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor

Yaklaşık üç aydır cezaevinde tutulan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklananların sistematik baskı ve işkencelere maruz bırakıldığına ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu, açıklamasında özellikle kadın tutukluların hedef alındığına dikkat çekti. Kadınların ailelerinden uzak cezaevlerine gönderildiğini, kelepçeli halde saatlerce aç susuz taşındıklarını, 1 metrekarelik hücrelerde bekletildiklerini ve sağlıksız koşullarda tutulduklarını vurguladı.

"Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok"

Bu uygulamaların bilinçli bir planın parçası olduğu belirten İmamoğlu, “Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok. Herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle 'iftiracı' yapmak istiyorlar. Kendi düştükleri çukurdan bu şekilde çıkabileceklerini düşünüyorlar” dedi.

"Çocukların ahı, sesini çıkarmayan herkesin boynuna"

Topluma da seslenen İmamoğlu, “Bu zulmü tüm milletimiz bilsin, duysun, paylaşsın. Bu kadınların, bu annelerin, bu çocukların ahı bu kötülüğü yapanların, ortak olanların, sesini çıkarmayan herkesin boynuna” ifadelerini kullandı.

Aziz milletim, bu bir işkence duyurusudur.



Benimle birlikte çalışmaktan ve İstanbul'a hizmet etmekten başka suçları olmayan, haklarında en ufak bir delil olmayan tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor.



Özellikle kadınlara bu zulüm yapılıyor.… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 11, 2025

İpek Elif Atayman'ın yaşadıkları gündeme gelmişti

İBB operasyonlarında tutuklanan Medya A.Ş eski Genel Müdürü Dr. İpek Elif Atayman'ın maruz bırakıldığını söylediği kötü muamele son günlerde kamuoyunun gündemine gelmişti.

Atayman, uğradığı kötü muameleyi “Afyon işkencesi” başlığıyla kaleme almış ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrı yapmıştı.

Atayman, “‘Bir parça ekmekle, 7,5 saat bileklerim kelepçeli hâlde, bir metrekarelik zırhlı bir kabinin içinde Afyon’a sevk edildim. Bileklerim kelepçeden mor. Yerde yatıyorum... Tutuklular devletimize emanettir’ diyordunuz; böyle mi sahip çıkılıyor? Bu fiziki ve psikolojik şiddete, bu işkenceye son verin” ifadelerini kullanmıştı.