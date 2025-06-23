İran, Katar ve Irak'taki ABD üslerine füze fırlattı

İsrail ve İran, savaşın 11'inci gününe karşılıklı saldırılarla girdi. İsrail ordusu ABD'nin ardından Fordo Nükleer Santrali'ne giden yolu vurdu. Tahran'da muhaliflerin tutulduğu Evin Hapishanesi dahil birçok nokta bombalandı. İran, Katar'daki ve Irak'taki ABD üslerine füze saldırı başlattı.

İşte dakika dakika yaşananlar...

20:08 9 ülkedeki ABD üslerinde sirenler çalıyor

Suriye, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman daki ABD üslerinde sirenler çalıyor.

20:05 ABD'nin Katar Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarına sığınaklara gitmesi çağrısı yaptı

ABD’nin Katar Büyükelçiliği, internet sitesinden açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran'ın ABD üslerine misillemesine karşılık, "Aşırı tedbir amacıyla, ABD vatandaşlarına, aksi belirtilene kadar sığınaklarda kalmalarını öneriyoruz." uyarısı yapıldı.

20:03 Trump, Durum Odası'nda

New York Times: "Başkan Donald Trump, İran'ın saldırılarını değerlendirip gerekirse misilleme yapılıp yapılmayacağını belirlemek üzere Durum Odası'nda güvenlik zirvesi gerçekleştiriyor."

20:01 Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasını kapattı

20:00 Suudi Arabistan'daki ABD üslerinde alarm verildi

Amerikan savaş uçakları, Suudi Arabistan hava sahasında uçuyor.

19:59 Axios: Katar’daki ABD üssü 10 füze ile hedef alındı

19:54 Katar hava savunması, İran füzelerine cevap veriyor

19:50 İran operasyonun adının "Büyük Fetih Müjdesi" olduğunu açıkladı

İran devlet televizyonu IRIB, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatı başlattığını duyurdu.

19:40 İran, Irak'taki ABD güçlerine balistik füze fırlattı

ABD'nin Irak’taki Ayn el-Esed Hava Üssü’nde en yüksek alarm seviyesi ilan edildi. Irak'ta bulunan ABD askerleri sığınaklara girdi.

İran resmi haber ajansı, İran'ın Katar'daki ABD üssü yanında Irak'taki bir üsse de füze saldırısı düzenlediğini duyurdu

19:30 İran, Katar'daki ABD üslerine saldırı başlattı

İran, ABD'nin Katar'daki üssüne 6 füze fırlattı. Reuters'in aktardığına göre; İsrailli yetkili Axios'a İran'ın Katar'daki ABD üslerine 6 füze fırlattığını söyledi. Doha'da çok sayıda patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında hava trafiğini geçici olarak durdurdu

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi makamların sürekli olarak bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde gelişmeleri değerlendirdiği ve kamuoyuna resmi kanallar aracılığıyla zamanında güncel bilgiler sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için ülkenin hava sahasındaki hava trafiği geçici olarak askıya alındı. Bu, bölgedeki gelişmelere dayanarak alınan bir dizi önlemin parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, bireylerin güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu ve Katar'ın bu konuda gerekli önleyici tedbirleri almaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

Ayrıntılar geliyor...