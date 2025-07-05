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Hamas: Gazze'de ateşkes teklifine yanıt, ulusal mutabakatla verildi

Hamas, Gazze'de ateşkes teklifine verilen yanıtın Filistinli gruplarla gerçekleştirilen ve ulusal mutabakatla sonuçlanan bir dizi görüşmenin ardından verildiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Hamas: Gazze'de ateşkes teklifine yanıt, ulusal mutabakatla verildi
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Hamas, Gazze'de ateşkes teklifine ilişkin yeni açıklama geldi. Teklife verilen yanıtın Filistinli gruplarla gerçekleştirilen ve ulusal mutabakatla sonuçlanan bir dizi görüşmenin ardından verildiğini belirtildi. 

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes teklifi ve uygulama mekanizmasıyla ilgili dün verilen yanıt öncesinde Filistinli grupların liderleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirildiğini kaydetti.

"İstişarelerle mutabakat sağlandı"

Bedran, Hamas ile diğer Filistinli grupların, söz konusu temaslarda yoğun istişarelerde bulunduğunu ve ulusal bir mutabakata vardığını ifade etti.

Hüsam Bedran, Hamas'ın iç ve dış istişareleri tamamladıktan sonra oybirliğiyle alınan kararı arabuluculara ilettiğine ve tüm grupların da bu kararı memnuniyetle karşıladığına dikkati çekti.

Hamas müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu

Hamas 4 Temmuz'da, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

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