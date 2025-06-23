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THY'den İran-ABD saldırıları önlemi: Birçok sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları, İran’ın ABD üslerine yönelik saldırıları sonrası Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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THY'den İran-ABD saldırıları önlemi: Birçok sefer iptal edildi
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün yaptığı açıklamada "Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz." ifadelerini kullandı. 

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