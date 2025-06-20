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THY, İspanyol şirketin hisselerini almayı değerlendiriyor

Reuters , THY'nin İspanyol havayolu firması Air Europa'dan azınlık hissesi almak için teklif sunmaya hazırlandığını aktardı.

Haber Merkezi
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THY, İspanyol şirketin hisselerini almayı değerlendiriyor
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Reuters’ın haberine göre, Türk Hava Yolları (THY), İspanyol hava yolu şirketi Air Europa’dan azınlık hissesi almak için teklif vermeyi değerlendiriyor.

Kaynaklarda aktarılan bilgiye göre, yatırımcıların tekliflerini temmuz başına kadar sunmaları gerekiyor.

THY’nin İspanyol şirket ile ilgilendiğini daha önce de El Espanol gazetesi duyurmuştu. Reuters daha önce yaptığı bir haberde ise Air France-KLM ile Lufthansa’nın da Air Europa’nın kurucusu olan Hidalgo Ailesi’ne ait Globalia Holding ile hisse alımı görüşmeleri yaptığını aktarmıştı.

Gelirlerin 4’te biri Avrupa’dan

THY’nin, gelirlerinin yaklaşık dörtte biri Avrupa’dan elde ediliyor. Ayrıca Air Europa ile bir kod paylaşım anlaşması da bulunan THY, konuya yönelik henüz açıklama yapmazken, şirketin hissedarı olan Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) da Reuters’ın sorularına yanıt vermediği belirtildi.

Globalia Holding ve Hidalgo Ailesi adına konuşan bir temsilci ise “gizlilik” nedeniyle devam eden operasyon hakkında açıklama yapmak istemediklerini söyledi.

Diğer görüşmelerin yapıldığı belirtilen Lufthansa konuya yönelik sorulara yanıt vermezken, Air France-KLM sözcüsü ise uzun süredir devam eden işbirliğini güçlendirmek istediklerini açıkladı.

 

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