Rekabet Kurulu onay verdi: Aksa'dan 125 milyon dolarlık devralma hamlesi

Aksa Akrilik. DowAksa'nın tamamına sahip olabilmek için Dow Europe'un elinde bulunan yüzde 50'lik DowAksa hisselerini devralmak için Rekabet Kurulu'ndan onay aldı.

Pay devri işlemleri gerçekleşirse Aksa, DowAksa'nın kalan yüzde 50 hissesine denk düşen 1 milyon 161 bin 122 dolar nominal değerli beher hisse için hisse başına 107.65 dolar ödeyerek toplamda 125 milyon dolara DowAksa'nın yüzde 100'üne sahip olacak. Bu da DowAksa'yı ödenen hisse bedeli üzerinden 250 milyon dolarlık değerlemeye çekmiş olacak.

Aksa Akrilik tarafından KAP'a konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.'de, diğer ortak Dow Europe Holding B.V.'ye ait kalan %50 oranındaki payların tamamının Şirketimizce devralınması işlemine Rekabet Kurulu'nun 03.07.2025 tarihli toplantısında izin verilmiştir.

Pay devir süreci, kapanış koşullarının ve diğer iş ve işlemlerin tamamlanması ile sonlanacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "