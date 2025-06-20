THY, İspanyol şirketin hisselerini mi satın alacak? Açıklama geldi

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan duyuruda, İspanya merkezli faaliyet gösteren Air Europa Holding S.L.U'dan (Air Europa) hisse almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik çıkan haberlere ilişkin olarak, "Ortaklığımız küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla büyüme fırsatlarını sürekli olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda, ilgili haberlere konu olan Air Europa'da yatırım fırsatının incelenmesi ve muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler yapılmaktadır." ifadelerine yer aldı.

Açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 29 Mayıs 2025 tarihli kararı uyarınca sürecin bulunduğu aşama, içerdiği belirsizlik ve yatırımcıların yatırım kararını etkileme ihtimali göz önüne alınarak ortaklığımızın meşru çıkarlarının korunması ve sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca söz konusu bağlayıcı olmayan teklifin kamuya açıklanması ertelenmiştir." denildi.

Yönetim Kurulunun ilgili erteleme kararının yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı değerlendirmesiyle birlikte erteleme süresince ilgili bilgilerin gizliliğinin korunması için ortaklık nezdinde gerekli tedbirlerin alındığının yer aldığı açıklamada, konuyla ilgili olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Türk Hava Yolları (THY), İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'da azınlık hissesi almak için teklif vermeyi değerlendirdiği öne sürülmüştü.

Kaynakların aktardıkları bilgiye göre, yatırımcıların bağlayıcı tekliflerini temmuz başına kadar sunmaları gerekiyor.

THY'nin İspanyol şirkete olan ilgisi daha önce El Espanol gazetesinin haberinde yer almıştı.

Reuters'in daha önce yaptığı bir haberde Air France-KLM ve Lufthansa'nın da Air Europa'nın kurucusu Hidalgo Ailesi'ne ait Globalia holding ile hisse alımı için görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti.

THY, gelirlerinin dörtte birinden biraz fazlasını Avrupa'dan elde ediyor. Şirketin Air Europa ile bir kod paylaşım anlaşması da bulunuyor.