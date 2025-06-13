  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İsrail-İran gerilimi sonrası THY'den yolcularına ilave haklar
Takip Et

İsrail-İran gerilimi sonrası THY'den yolcularına ilave haklar

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'in İran'a saldırısı sonrası seferleri iptal edilen İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları için yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail-İran gerilimi sonrası THY'den yolcularına ilave haklar
Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli yolcularımız; İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 13 Haziran 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 13 Haziran 2025-20 Haziran 2025 (dahil) arasındaki İran, Irak, Suriye ve Ürdün seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 20 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 15 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir." ifadelerine yer verildi.

İlgili uygulamaların sadece THY tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacağı aktarılan duyuruda, bilet değişiklik ve iade işlemlerinin THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve acenteler aracılığıyla yapılabileceği kaydedildi.

Son dakika... Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Ürdün ve Suriye uçak seferleri iptal edildiSon dakika... Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Ürdün ve Suriye uçak seferleri iptal edildiDünya

 

THY'den rekor trafik: Mayıs ayı rakamları açıklandıTHY'den rekor trafik: Mayıs ayı rakamları açıklandıŞirket Haberleri

 

Gündem
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem!
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem!
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi: İsrail-İran çatışmalarında Türkiye'nin hazırlıkları ele alındı
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi: İsrail-İran çatışmalarında Türkiye'nin hazırlıkları ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Bakan Tunç, Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında son durumu açıkladı
Bakan Tunç, Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında son durumu açıkladı
Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
İzmir'in Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı: 4 gözaltı var
İzmir'in Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı: 4 gözaltı var