THY'nin yolcu sayısı mayısta yüzde 5 arttı

Türk Hava Yolları'ndan (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mayıs 2024 döneminde 2,5 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 11,2 artarak 2,8 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Mayıs 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 81,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 80,6 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 86 olarak belirlendi.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Mayıs 2024 döneminde 21,3 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 6 artarak 22,6 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2025 döneminde 2024 yılına göre yüzde 5,1 artarak 183,4 bin ton olarak kaydedildi.

Yılın ilk 5 ayında 34 milyon yolcu sayısı

Ocak – Mayıs 2024 döneminde 32,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 3,7 artarak 34 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Mayıs 2024 döneminde 12,5 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 8,7 artarak 13,6 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Ocak – Mayıs 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 81,2 olarak belirlendi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,5 olarak gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Mayıs 2024 döneminde 100 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 5,2 artarak 105,2 milyar oldu.

Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Mayıs 2024 döneminde 814,6 bin ton iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 2,7 artarak 836,2 bin ton olarak gerçekleşti.

2025 Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 484 oldu.

Trafik sonuçları konsolide olup, Türk Hava Yolları ana marka ve AJet verilerini içeriyor.