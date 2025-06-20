Bakan Mehmet Şimşek: İstanbul'daki kamu hastaneleri depreme karşı güçlendirilecek

İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında İstanbul'daki kamu hastanelerine ve deprem bölgesindeki eğitim kurumlarına yönelik yatırımlar için yeni bir anlaşmaya imza attı.

"Kamu hastanelerinin depreme karşı güçlendirilecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından anlaşmaya ilişkin 740 milyon dolar tutarında finansman sağlanacağını dikkat çekerek, İstanbul'daki kamu hastanelerinin depreme karşı güçlendirileceğini açıkladı.

"Uluslararası kuruluşlardan 3 milyar dolar dış finansman sağlandı"

Bakan Şimşek'in paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için İslam Kalkınma Bankası ile 740 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladık.

Böylece 2025 yılında kamu sektörü uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun maliyetli dış finansman sağladı."