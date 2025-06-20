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Bakan Mehmet Şimşek: İstanbul'daki kamu hastaneleri depreme karşı güçlendirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İslam Kalkınma Bankası arasında 740 milyon dolarlık uzun vadeli finansman anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için İslam Kalkınma Bankası ile 740 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladık" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Mehmet Şimşek: İstanbul'daki kamu hastaneleri depreme karşı güçlendirilecek
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İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında İstanbul'daki kamu hastanelerine ve deprem bölgesindeki eğitim kurumlarına yönelik yatırımlar için  yeni bir anlaşmaya imza attı.

"Kamu hastanelerinin depreme karşı güçlendirilecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından anlaşmaya ilişkin 740 milyon dolar tutarında finansman sağlanacağını dikkat çekerek, İstanbul'daki kamu hastanelerinin depreme karşı güçlendirileceğini açıkladı. 

"Uluslararası kuruluşlardan 3 milyar dolar dış finansman sağlandı"

Bakan Şimşek'in paylaşımı şu şekilde: 

"İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için İslam Kalkınma Bankası ile 740 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladık.

Böylece 2025 yılında kamu sektörü uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun maliyetli dış finansman sağladı."

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