Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri 11. kez sahiplerini buldu

Türkiye’de güzellik ve kişisel bakım perakende sektörünün öncüsü Watsons Türkiye, 11. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’ni bu yıl da Raffles Istanbul’da gerçekleştirdi. Görkemli gecede, yalnızca yılın en iyi ürünleri değil; ilham veren başarıları ve güzellikleriyle dikkat çeken ünlü isimler de ödüllendirildi.

28 farklı kategoride 147 ürün, tüketiciler tarafından oylandı

Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin “en iyilerinin” belirlendiği 11. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde, 28 farklı kategoride 147 ürün, tüketiciler tarafından oylandı. 1 milyonu aşan oy kullanımı ile kategorilerinde en çok oy alan ürünler ödül almaya hak kazandı. Burcu Esmersoy’un sunumuyla Raffles Istanbul’da düzenlenen görkemli törende, 11 yıl önce ilk kez gerçekleştirilen ödül törenine değerli katkılarda bulunan Tülin Şahin’e, Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Ardından, yılın dikkat çeken ünlü isimleri de ödüllerine kavuştu.

1. “En Güzel Saç Ödülü” –Aslı Tandoğan

2. “En Güzel Göz Ödülü” –Didem Balçın

3. “En Güzel Cilt Ödülü” – Sümeyye Aydoğan

4. “En Güzel Gülümseme” – Hande Doğandemir & Ragıb Narin

5. “Yılın Moda Tasarımcısı” – Cihan Nacar

6. “Yılın Makyaj Artisti” –Melis İlkkılıç

7. “Yılın İlham Vereni” – Aysu Türkoğlu

8. “Sonsuz Başarı Ödülü”– Ayşegül Aldinç

“Yılın İlham Vereni” seçilen genç sporcu Aysu Türkoğlu ile cemiyet hayatının sevilen ismi Bilge Öztürk, “Yılın Moda Tasarımcısı” ödülünün sahibi olan Cihan Nacar tarafından bu geceye özel tasarlanan kıyafetleriyle göz kamaştırdı.

Simla Canpolat, kırmızı halıda cemiyet hayatından birçok ünlü isimle özel röportajlara imza attı. Ardında nünlü koreograf ve sanat yönetmeni Nebi Birgi’nin özel dans şovuyla görkemli gecenin açılışı yapıldı. Rap sanatçısı Grogi’nin Watsons Türkiye’nin 20. yılına özel hazırlayıp, Türkiye’nin önde gelen güzellik ve kişisel bakım markalarının üst düzey yöneticileri ile söylediği şarkı davetlilerden tam not aldı.Watsons’ın renkli dünyasını yansıtan büyüleyici gecede Ceren Aksan’ın keman performansı da büyük ilgi topladı. Gecenin sürpriz ismi ise Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Hande Yener oldu. Sahnede geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren Hande Yener, 8 dansçı ile birlikte gerçekleştirdiği sahne şovlarıyla da davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.