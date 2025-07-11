TOGÜ ile TÜİK arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, protokole Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya imza attı. İmza törenine TÜİK Başkan Yardımcısı İbrahim Demir de katıldı.

Geniş kapsamlı bir işbirliği ağı oluşturulması hedefleniyor

Bu işbirliğiyle, üniversite ve TÜİK arasında geniş kapsamlı bir işbirliği ağı oluşturulması hedefleniyor. Eğitim, AR-GE faaliyetleri, ulusal ve uluslararası proje geliştirme çalışmaları, kongre, sempozyum, konferans, panel ve veri kampı gibi bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.

Protokol kapsamında, TOGÜ akademik personeli ihtiyaç duyduğunda TÜİK verilerine erişim sağlayarak akademik çalışmalarını daha sağlıklı ve güncel veri temelli yürütebilecek. Ayrıca, TOGÜ tarafından TÜİK personeline yönelik hizmet içi ve mesleki eğitim programları da düzenlenecek.

TÜİK personeline her yıl kontenjan ayrılacak

Bu eğitim programları, TÜİK personelinin yabancı dil, bilgisayar programlama gibi alanlarda niteliklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, sosyal ve fen bilimleri alanlarındaki lisansüstü programlar için TÜİK personeline her yıl kontenjan ayrılacak.