Çin'den 75 ülkeye vize muafiyeti: Türkiye listede var mı?

Çin Ulusal Göçmenlik İdaresi, 16 Temmuz 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle, 75 ülkenin vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanındığını duyurdu. Aralık 2023’te başlatılan vize muafiyeti uygulaması bu kapsamda genişletildi.

Vize muafiyeti uygulamasından yararlanacak ülkeler

Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve bazı Latin Amerika ülkeleri yeni düzenlemeden faydalanacak ülkeler arasında yer aldı. Ancak Türkiye, vize muafiyeti tanınan ülkeler listesine dahil edilmedi.

Türk vatandaşları bu vize kolaylığından yararlanamayacak

Çin ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden turizm ve ekonomi odaklı ilişkiler olmasına rağmen, Türk vatandaşları bu vize kolaylığından yararlanamayacak. Çin tarafı herhangi bir resmi gerekçe açıklamazken, Türkiye’nin liste dışında bırakılması dikkat çekti.

Yeni muafiyet uygulaması, özellikle Avrupa ülkeleri ile Latin Amerika’daki bazı devletleri kapsıyor. Çin, daha önce 15 günlük vizesiz geçiş hakkı tanıdığı bazı ülkelere bu hakkı 30 güne çıkardı. Orta Doğu’dan yalnızca bazı ülkelere vize serbestisi tanınması, bölgesel ayrım iddialarını da beraberinde getirdi.

“Bir yıllık deneme süreci”

Yetkililer, uygulamanın “bir yıllık deneme süreci” kapsamında değerlendirileceğini, performansa göre kalıcı hale getirilebileceğini bildirdi.

Çin, COVID-19 sonrası ağır yara alan turizm sektörünü yeniden ayağa kaldırmak için kapsamlı bir açılım başlattı. 2024’ün ilk yarısında ülkeye vizesiz giriş yapan yabancı turist sayısının 20 milyonu geçtiği açıklandı.