Senfoni Etiler İstanbul’un tam kalbinde yepyeni bir yaşam ritmi sunuyor

İstanbul’un en özel lokasyonunda sakinlik ve konforu, modernlik ve zamansızlığı bir arada yaşatma vizyonuyla ortaya çıkan Senfoni Etiler’in basın toplantısında konuşan Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, Senfoni Etiler’i toplam 13 bin 500 metrekare arazi üzerinde inşa ettiklerini söyledi. Projenin toplam inşaat alanının 77 bin 900 metrekare olduğunu anlatan Yiğit, “Senfoni Etiler’de az katlı, yatay bir mimari tercih ettik. Çünkü artık insanlar şehir yaşamında kalabalık değil, nefes alacak alanlar arıyor. Biz de İstanbul’un göbeğinde ama sakin, yatay mimarisiyle insana kendini özel hissettiren bir yaşam kurmak istedik. Projemizde konutların yanı sıra 10 adet ticari ünite bulunuyor. Ayrıca iki adet de kapsamlı sosyal tesis alanımız var. Projemizin en önemli özelliklerinden biri de her daireye özel teras ve balkonunun bulunması. Az katlı, az daireli bir yapı tercih ettik ki bir taraftan komşuluklar yaşarken, diğer taraftan da sakinlerimiz kendine ait bahçesinde, terasında huzur bulsun” dedi.

1+1’den 6+1’e değişen farklı daire seçeneklerimiz var

Senfoni Etiler’de 1+1’den 6+1’e kadar değişen daire seçeneklerinin bulunduğunu ifade eden Önder Yiğit, şunları söyledi: “Senfoni Etiler’de bir bloğu rezidans olmak üzere toplam sekiz blok bulunuyor. Rezidans bloğumuzda 1+1 ve 2+1 olmak üzere toplam 78 dairemiz var. Söz konusu daireler 60 ile 110 metrekare arasında değişiyor. 3+1’den 6+1’e kadar değişen daire seçeneklerinin bulunduğu diğer yedi blokta ise toplam 127 dairemiz bulunuyor. Farklı yaşam tarzlarına uygun dairelerimiz, çatı dubleksleri ve bahçe katlarımız İstanbul’un gerçek hayatına uygun bir yelpaze sunuyor. Burada tek başına yaşayan genç profesyonellerden, çocuksuz çiftlere, çocuklu kalabalık ailelere kadar herkes kendi senfonisi yaratabilecek. Amacımız şehrin merkezinde herkese kendi hayatına uygun konforlu, güvenli bir alan sağlamaktı. Çünkü artık kimse sadece ev almak istemiyor, bir hayat almak istiyor. Yeni projelerde insanlar 'dışarı çıkmadan rahat etmek ve keyif almak istiyor. Senfoni Etiler’de de bunu düşündük; teraslar, bahçeler, sosyal alanlarla sakinlerimiz hem evlerinde hem de evlerinin kapısından çıktığı anda keyifli bir yaşamın tüm güzelliklerini yaşayacak.”

Senfoni İstanbul butik ve elit bir yaşam vaat ediyor

Kubba İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Emre Kubba ise Senfoni Etiler’in benzersiz lokasyonu ile bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir mimari planlama ile tasarlandığını, farklı metrekare seçenekleri, katta sadece iki daire olması avantajı ile butik ve elit bir yaşam vaat ettiğini söyledi. Ömer Emre Kubba, deprem güvenliğine azami özen gösterilmiş bir proje olan Senfoni Etiler’in doğaya uyumlu peyzajı, akıllık ev sistemleri, her daireye özel otoparkı, kapalı yüzme havuzu ve spor alanları ile fark yaratacağını ifade etti. İç mimaride tüm detayların en ince ayrıntısıyla düşünüldüğünü, estetik ve konforun birleşimiyle her detayda zarif çizgilerin sunulduğunu anlatan Ömer Emre Kubba,“Senfoni Etiler aslında sadece bir ev değil, aynı zamanda güçlü bir yatırım fırsatı sunuyor. Çünkü İstanbul’da böyle merkezi, prestijli bir lokasyonda, depreme dayanıklı, lüks ve nitelikli proje çok az. Yani hem yaşamak isteyen için çok keyifli hem de yatırım gözüyle bakan için gelecekte değerini koruyacak ve artıracak bir proje. Burada biz ‘şehrin ortasında ama ayrıcalıklı bir yaşam’ vaat ediyoruz; bu da her zaman prim yapacaktır” diye konuştu.

İstanbul’u doyasıya yaşamak isteyenlere yepyeni bir yaşam ritmi

İstanbul’un en gözde semtlerinden Etiler’de konumlanan Senfoni Etiler, yeme-içme mekanları, kültür-sanat merkezleri, eğitim ve sağlık kurumları, Levent-Maslak hattındaki iş merkezlerinin yanı sıra şehrin buluşma noktaları olan AVM’lere yakınlığıyla da dikkat çekiyor. İstanbul’un tam merkezinde bulunan Senfoni Etiler, FSM Köprüsü’ne 2, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 13, İstanbul Havalimanı’na ise 40 dakikalık mesafede bulunuyor. İstanbul’un en çok ziyaret edilen alışveriş merkezlerinin tam kalbinde yer alan Senfoni Etiler, Akmerkez’e 6, Zorlu Center ve Kanyon AVM’ye ise 8 dakikalık uzaklığıyla dikkat çekiyor. Bölgenin en popüler ilk ve orta dereceli okulunun yanı sıra aralarında Boğaziçi Üniversitesi’nin bulunduğu üniversiteler de Senfoni Etiler’in adeta komşusu olarak konumlanıyor.