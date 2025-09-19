Aon, Formula 1 takımı Scuderia Ferrari HP'nin sponsoru oldu

Analitik veriler ışığında Risk Sermayesi ve İnsan Sermayesi konularında müşterilerine hizmet veren Aon plc (NYSE: AON), Formula 1'in bugüne kadar aralıksız yarışan ve en başarılı takımı Scuderia Ferrari HP ile uzun süreli resmî iş ortaklığı anlaşması imzaladığını açıkladı.



Sponsorluk, Formula 1'in en eski ve ikonik yarışlarından biri olan Monza'daki İtalya Grand Prix'si ile başladı. “Hız Tapınağı” olarak da bilinen ve Ferrari'nin ev sahibi olduğu pistte mükemmellik, hız, inovasyon ve takım çalışması başarıyı getiriyor. Bu değerler, Aon'un müşterilerine risk ve insan sermayesi konularında daha iyi kararlar alabilmeleri için yenilikçi ve veriye dayalı çözümler sunma konusundaki kararlılığını da yansıtıyor.



Yeni sponsorluk, Aon'un golfte Ryder Cup, PGA TOUR, LPGA Tour organizasyonları ve İrlanda Kadın Rugby Takımı'nı kapsayan mevcut sponsorluk programı kapsamında hayata geçiriliyor.

“Scuderia Ferrari HP gibi dünyaya mal olmuş saygın bir markayla olan iş birliğimiz hepimizi gururlandırıyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Aon Türkiye Eş-CEO'su Selda Oknas Tanbay, “Scuderia Ferrari HP gibi dünyaya mal olmuş saygın bir markayla olan iş birliğimiz hepimizi gururlandırıyor. Ferrari ile aynı takım ruhunu, sarsılmaz kararlılığı, sürekli hazır olmayı, en iyi sonuçları elde etme arzusunu ve her gün yaptığımız işe duyduğumuz tutkuyu simgeleyen kırmızı rengin anlamını paylaşıyoruz.” dedi.



Aon, Scuderia Ferrari HP'nin resmî ortağı olarak, mükemmellik ve inovasyon kültürünü teşvik eden girişimlerde marka ile iş birliği yapacak.