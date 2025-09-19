AMR ‘Altın Liste’ye girdi

Türkiye’deki önlisanlı altın rafinerileri arasında yer alan Aleks Metal Rafineri (AMR), altın üretimi konusunda lisans almaya hak kazandı. Uzun süredir lisans incelemelerinin devam ettiği rafineri sektöründe daha önce beş firma altın üretimi için lisans almaya hak kazanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetlemeler bittikçe yapılan açıklamalarda bu kez Aleks Metal Rafineri’nin de lisans almaya hak kazandığı duyuruldu.

Bir AgaOne şirketi olan Aleks Metal Rafineri, 2022 yılında altın rafinericiliği yapmak için başvuruda bulunmuş ve bu süre içinde önlisans belgesi ile üretimlerine başlamıştı. 2024 yılından beri son teknoloji ile donattığı rafinerisinde üretim gerçekleştiren AMR, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesine bu yıl 113’üncü sıradan girmişti. Kendi sektöründe en fazla ihracat yapan üçüncü altın rafinerisi olma başarısını da gösteren Aleks Metal Rafineri’nin hedefi ise Türkiye’nin en fazla ihracat yapan rafinerisi olmak.

Dünya oyuncusu olacak

Üretim lisansı alarak Kıymetli Maden Rafinerileri Listesi’ne girmelerini değerlendiren Aleks Metal Rafineri Genel Müdürü Ahmet Yılal, “Gerek teknoloji bakımından gerekse üretim kalitesi bakımından lisans alma konusunda bir sıkıntı olmayacağını biliyorduk. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Aleks Metal Rafineri olarak ülkemize değer katmayı sürdürme hedefi ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Bir yandan Türkiye’de etkili bir rafineri olurken diğer yandan da dünya oyuncusu olma hedeflerinin sürdüğünü belirten Yılal, “Dünyada üretilen altının yüzde 10’u merkez bankaları tarafından alınıyor. Daha önce de açıkladığımız gibi gelişmekte olan bazı ülkelerin bu altınları işleyecek rafinerileri ya yok ya da olan rafinerilerin kapasiteleri yeterli değil. Biz Aleks Metal Rafineri olarak, bu altınların işlenerek rezerve dönüştürülmesi için o merkez bankalarının tercih ettiği rafineri olmak istiyoruz. Rezervin yanında o merkez bankalarının sikke üretimini gerçekleştirme hedefindeyiz. Bu suretle Türkiye’nin en fazla ihracat yapan altın rafinerisi olma hedefimiz de devam ediyor” dedi.

Dünyanın sayılı rafinerilerinden biri olmak için yabancı ortaklıklarla büyüme planlarının da devam ettiğini belirten Yılal, “Ülkemizdeki rafinerilerin genel yapısına bakıldığında yabancı ortaklık konusunda en proaktif davranabilecek yapının hala AMR’de olduğunu görüyoruz. Bu ortaklıklarla ülkemize olan güveni de perçinlemiş olmayı istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.