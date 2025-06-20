Logo Yazılım ve KidZania’dan geleceğin yazılımcılarına eğlenceli eğitim deneyimi

Kocaeli

Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, çocuklara yazılım sevgisini aşılamak amacıyla önemli bir projeye imza attı. KidZania İstanbul iş birliğiyle hayata geçirilen Yazılım Geliştirme Merkezi, çocukların teknolojiyle iç içe, eğlenceli ve uygulamalı bir öğrenme süreci geçirmelerini sağlıyor.

Çocukların teorik bilgileri gerçek yaşamla ilişkilendirerek öğrendiği Türkiye’nin ilk ve tek çocuklar ülkesi KidZania İstanbul’da kurulan merkez, Logo Yazılım’ın teknoloji alanındaki birikimini erken yaş gruplarına taşıyor. Bu sayede çocuklar, yazılım dünyasına ilk adımlarını atarken aynı zamanda teknolojik becerilerini geliştiriyor.

Yazılım Geliştirme Merkezi’ne özel geliştirilen içerikte çocuklar, Logo Yazılım’ın sevimli maskotu “Logi”yi doğru algoritmalarla yönlendirmeye çalışıyor. Yaş gruplarına göre farklılaşan zorluk seviyeleriyle kurgulanan oyun, temel kodlama prensiplerinin kavranmasını amaçlıyor.

“Yazılım, çocukların günlük yaşamında yer bulmalı”

Logo Grup CMO’su Begüm Arş Türk, yazılımın Türkiye için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek “Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi olarak çocuklarımızı erken yaşta yazılımla tanıştırmayı ve onları dijital dünyanın aktif bireyleri olarak yetiştirmeyi önemsiyoruz. KidZania İstanbul’daki Yazılım Geliştirme Merkezi ile yazılımı yalnızca teknik bir beceri değil, hayatın her alanına dokunan bir araç olarak tanıtıyoruz. Ayrıca bu merkez, kız çocuklarımızın STEM alanlarına olan ilgisini artırmak için de büyük bir fırsat” diye konuştu.

“Teknolojiyi deneyimleyerek öğreniyorlar”

Logo Yazılım ile yürütülen bu projeyle çocukların teknolojiyle tanışma sürecine katkı sağladıklarını belirten KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, “Akademik bilgilerin uygulamaya dökülebildiği ortamlar çocuklar için çok değerli. Logo Yazılım iş birliğiyle kurulan merkezimizde, çocuklar kodlamanın yanı sıra problem çözme, analitik düşünme ve yenilikçi fikirler geliştirme gibi beceriler de kazanıyor. Bu deneyimin onların teknolojiye olan ilgilerini artıracağına ve gelecekte bu alanda fark yaratan bireyler yetişeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yazılım Mühendisi rolüyle ilk adım

Merkezin aktivite içeriğinde, çocuklar “Yazılım Mühendisi” rolünde hem teorik bilgi ediniyor hem de uygulamalı kodlama görevleriyle becerilerini geliştiriyor. Kendi oyunlarını kurgulayan çocuklar, problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurma ve analitik düşünme gibi yetkinlikleri erken yaşta kazanıyor.