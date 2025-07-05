2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması Start Aldı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması büyük bir coşkuyla başladı. Yarışmanın ilk gününde Türkiye başta olmak üzere 7 farklı ülkeden 150’ye yakın sporcu, Edebiyat Yolu parkurunu pedallıyor.

Kahramanmaraş, uluslararası bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Bisiklet Yarışması büyük bir coşkuyla başladı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’ndan verilen startla başlayan turnuva, Türkiye başta olmak üzere İngiltere, İran, Yunanistan, Özbekistan, Cezayir ve Nepal’den gelen yaklaşık 150 sporcuyu Kahramanmaraş’ta buluşturdu. İki gün sürecek organizasyonda sporcular, ilk gün yaklaşık 130 kilometrelik Edebiyat Yolu parkurunu pedallayacak.

Yarışların Startını Şehir Protokolü Verdi

Yarışın startını; Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Başkanı İsmail Aksoy, Organizasyon Kurul Başkanı Şevket Şimşek ile protokol üyeleri birlikte verdi.

Başkan Görgel: “Kahramanmaraş’ımızı Dünya ile Buluşturuyoruz”

Turnuvanın açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, uluslararası organizasyonların şehrin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Ulusal ve uluslararası birçok sporcumuzu bugün Kahramanmaraş’ımızda ağırlıyoruz. Özellikle deprem sonrası dönemde bu tür etkinlikleri çok önemsiyor ve şehrimize değer katacak organizasyonlara ev sahipliği yapmaya özen gösteriyoruz. Kahramanmaraş’ımızı her alanda tanıtmak için hep birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2. Uluslararası Bisiklet Turnuvası’nın da bu noktada çok önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Şehrimizi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” cümlelerini kaydetti.