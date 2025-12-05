Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı neden ifadeye çağrıldı? Metehan Baltacı kimdir?

Galatasaray’ın genç oyuncusu Metehan Baltacı’nın neden ifadeye çağrıldığı merak konusu oldu. Devam eden yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ismi dosyada geçen Baltacı’nın, bir süredir kadro dışında olmasının da bu süreçle bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Oyuncunun, kendi takımını ilgilendiren bazı karşılaşmalar üzerinden bahis oynadığı şüphesi üzerine ifadesine başvurulduğu belirtiliyor. Peki, genç savunmacı Metehan Baltacı kimdir ve hakkında neler biliniyor? İşte ayrıntılar…

Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı neden ifadeye çağrıldı?

TFF ve Savcılık tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Metehan Baltacı ifadeye çağrıldı. Savcılık, "Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan BALTACI"yı bu sebeple ifadeye çağrıldı

Metehan Baltacı kimdir?

Galatasaray altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici savunma oyuncularından biri olan Metehan Baltacı, 14 Nisan 2003’te İstanbul’da doğdu. Futbola çok küçük yaşlarda başlayan Baltacı, 2014 yılında Galatasaray Futbol Akademisi’ne dahil olarak sarı-kırmızılı kulübün tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Stoper mevkiinde görev yapan genç oyuncu; fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti, oyun kurma becerisi ve pozisyon bilgisiyle kısa sürede öne çıktı. U16, U17 ve U19 takımlarında gösterdiği performansla milli takımın alt yaş gruplarına da seçilen Metehan, Türkiye U19 ve U21 Milli Takımı’nın düzenli isimleri arasında yer aldı.

Profesyonel sözleşmesini Galatasaray ile imzalayan Metehan Baltacı, A takım antrenmanlarında gösterdiği istikrarlı performansla teknik heyetin takibine girdi. Kariyerinde gelişim kazanması amacıyla bir süre kiralık olarak sahaya çıktığı kulüplerde düzenli forma şansı buldu ve tecrübesini artırdı. Özellikle pas oyununa yatkın stoper profili, onu modern savunmacı anlayışına uygun bir oyuncu haline getirdi. Galatasaray, geleceğe dönük yapılanmada Metehan’ı önemli bir potansiyel olarak görürken, genç futbolcu da hem kulübünde kalıcı bir yer edinmeyi hem de A Milli Takım seviyesine yükselmeyi hedefliyor.