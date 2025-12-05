Zorbay Küçük kimdir? Yeniden gözaltında! Hakem Zorbay Küçük neden gözaltına alındı?

Zorbay Küçük kimdir? Bir süredir adı bahis skandalı iddialarıyla anılan ve hakkında yürütülen disiplin ile adli incelemeler devam eden Zorbay Küçük, bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alındı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmenin ardından, “Zorbay Küçük kimdir, hangi suçlamalar yöneltiliyor?” soruları gündemin ilk sırasına yerleşti. İşte ayrıntılar…

Hakem Zorbay Küçük kimdir?

Zorbay Küçük, Türkiye Futbol Federasyonu’nun üst klasman hakemleri arasında yer alan ve son yıllarda Süper Lig’de yönettiği karşılaşmalarla adını duyuran bir futbol hakemidir. Mersin bölgesi hakemi olan Küçük, kariyerine genç yaşlarda başlamış; TFF 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig’de görev aldıktan sonra Süper Lig’e yükselmiştir. Oyun yönetimi, fiziksel dayanıklılığı ve sahadaki otoritesiyle dikkat çeken Küçük, VAR dönemiyle birlikte hem sahada hem de video yardımcı hakem ekibinde çeşitli maçlarda görev üstlenmiştir. Hakemlik kariyeri boyunca birçok kritik mücadelede düdük çalmış, performansı zaman zaman kamuoyunda tartışma konusu olsa da TFF’nin tercih ettiği önemli isimlerden biri olarak gösterilmiştir.

Son dönemde adı bahis skandalı iddialarıyla gündeme gelen Zorbay Küçük hakkında yürütülen incelemeler, Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Emniyet birimleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında bugün eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan Küçük’ün, dosyada yer alan bazı şüphelilerle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Hakemlik camiasını sarsan bu gelişme üzerine TFF’nin süreci yakından takip ettiği, soruşturmanın sonucuna göre disiplin ve mesleki yaptırımların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Olayın detayları ve soruşturmanın seyri, Türk futbolu açısından yakından izlenmeye devam ediyor.

Zorbay Küçük neden gözaltına alındı?

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay KÜÇÜK olmak üzere (7) şahıs,

Olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda (46) şüpheli hakkında bugün saat:07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."