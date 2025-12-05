Ahmet Okatan kimdir, aslen nereli? Ahmet Okatan neden gözaltına alındı? soruları gündeme oturdu. Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Okatan hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

AHMET OKATAN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Ahmet Okatan hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü hakkında açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

“-28/04/2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet OKATAN, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATİPOĞLU, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin KAYA ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahıs,

-24/12/2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle 1'i futbolcu toplamda 6 şahıs,

-Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay KÜÇÜK olmak üzere (7) şahıs,

Olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda (46) şüpheli hakkında bugün saat 07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

AHMET OKATAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılık açıklamasında, Okatan'ın gözaltına alınma gerekçesi, 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor müsabakasının sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerin tespit edilmesi olarak belirtildi. Bu tespitler doğrultusunda, Okatan'ın yanı sıra Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve iki antrenörün de aralarında bulunduğu toplam 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bu durum, soruşturmanın sadece yasa dışı bahis değil, aynı zamanda maç sonucu manipülasyonu (şike ve teşvik) iddialarını da içerdiğini gösteriyor.