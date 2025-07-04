Yangınların ardından dayanışma çağrısı

İZMİR / EKONOMİ

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in gözde tatil merkezlerinden Seferihisar ve Çeşme’de çıkan orman yangınları, hem yerel halkta hem de tatilcilerde büyük endişe yaratmıştı. Alevlerle süren zorlu mücadele, devlet kurumları, belediyeler, itfaiye ekipleri ve gönüllülerin çabasıyla kontrol altına alındı. Şimdi ise bölge halkı, yaşanan felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. Yangının ardından yapılan açıklamalarda Seferihisar ve Çeşme’de hayatın normale döndüğü vurgulanırken, bölgedeki işletmeler ve turizm sektörü için en büyük desteğin, tatilcilerin planlarını iptal etmeden bölgeyi ziyaret etmeleri olacağı mesajı verildi.

İsmail Yetişkin: “Şimdi en ihtiyaç duyduğumuz şey sizin desteğiniz”

Seferihisar’da tüm yangınların kontrol altına alınmış ve söndürülmüş, hayatın normal akışına döndüğünü ifade eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Bu zorlu süreçte Seferihisar’ın dört bir yanındaki esnafımız, üreticimiz, yerel halkımız el ele verdi, büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Şimdi ise en çok ihtiyaç duydukları şey, siz değerli misafirlerimizin desteği. Bu sebeple yaz tatilini Seferihisar’da geçirmek isteyen misafirlerimizden bir ricam olacak. Lütfen rezervasyonlarınızı iptal etmeyin. Seferihisar sizi bekliyor; mavisiyle, doğasıyla, sakinliğiyle ve sıcacık insanlarıyla. Gelin, bu dayanışmanın parçası olun. Birlikte iyileşelim. Birlikte güçlenelim” dedi.

Orhan Belge: “Tüm tatilcilerimizi yeniden Çeşme’ye davet ediyoruz”

Çeşme’de çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede hızla soğutma çalışmaları başlatıldığını vurgulayan Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, alevlerin kontrol altına alınmasıyla birlikte daha büyük bir çevre felaketinin önüne geçildiğini söyledi.

Çeşme’nin eşsiz doğası ve turizm potansiyelinin hala ayakta olduğunu dile getiren Belge, “Denizimiz, güneşimiz, doğamız hâlâ burada. Tüm tatilcilerimizi bu güzelliğe yeniden davet ediyoruz” mesajını verdi.