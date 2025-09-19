“Para piyasaları” ve “toprak yatırımı” Bursa’da masaya yatırıldı

EKONOMİ (BURSA) - EXPERT Yatırım-Danışmanlık firmasının iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, “Para Piyasalarında Beklentiler ve Yatırım Fırsatları” ile “Toprak Yatırımında Fırsatlar ve Kazanç Bölgeleri” başlıkları ele alındı. Toplantının açılışında konuşan GESİAD Başkanı Tolga Papatya, küresel ve yerel ekonomik dengelerde hızlı değişimler yaşandığını belirtti. Enflasyon, faiz ve döviz kurlarının karar süreçlerinde belirleyici olduğunu vurgulayan Papatya, zorluklara rağmen ekonomik büyümenin sürdüğünü söyledi. Papatya, “Toplantımızın başlığı olan ‘Para Piyasalarında Beklentiler ve Yatırım Fırsatları’ ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik konjonktürde daha da büyük önem taşıyor. Hepimizin bildiği üzere, hem küresel hem de yerel dinamikler hızla değişiyor. Enflasyon, faiz oranları, döviz kurları ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler, karar alma süreçlerimizi doğrudan etkiliyor. Böyle bir ortamda Türkiye ekonomisine genel olarak baktığımızda; 2025 yılı itibarıyla Türkiye ekonomisi, bir yandan enflasyonla mücadele ederken diğer yandan büyüme ve yatırım iştahını canlı tutmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Döviz rezervlerindeki toparlanma eğiliminin dikkat çektiğini söyleyen Papatya, “Piyasalar, önümüzdeki dönem için istikrar ve öngörülebilirlik arayışında. Bu noktada Merkez Bankası’nın kararlılığı, ekonomi yönetiminin mali disiplin vurgusu ve yapısal reformlara dair sinyaller oldukça önemli. Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, bizleri korkutmamalı ama temkinli olmaya sevk etmeli. Türkiye ekonomisi, birçok kez zorlu dönemlerden geçti ve her seferinde güçlü bir toparlanma sergiledi. Biz iş insanlarına düşen görev, bu süreçte bilgiye dayalı hareket etmek, riskleri doğru okumak, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi stratejik alanlara yatırım yapmaktan çekinmemektir. GESİAD olarak bizler, genç iş insanlarının dinamizmiyle üretimi, istihdamı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“Dernekler ve TÜRKONFED arasında köprüyüz”

MARSİFED’in, iş dünyasında iş birliği kültürünü geliştirmek amacıyla dernekler ile TÜRKONFED arasında köprü görevi üstlendiğini söyleyen MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın ise, “MARSİFED olarak bizler, sadece bir çatı kuruluş değil, aynı zamanda bir köprü görevini üstleniyoruz. Bir yanda yerelde dinamikleri ile fark yaratan derneklerimiz, diğer yanda ülke genelinde vizyon çizen TÜRKONFED, iş dünyamızın en önemli sivil toplum kuruluşu. İşte biz bu iki gücü buluşturan birleştirici bir ekosistem inşa ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, yerelde güçlenmeden ulusal ölçekte başarıya ulaşmak mümkün değildir. Derneklerimiz bulundukları şehirlerde iş dünyasının nabzını tutarken, federasyonumuz bu potansiyeli bir araya getirerek ortak bir vizyona dönüştürmektedir. Federasyonumuzun varlık sebebi, iş birliği kültürünü geliştirmek ve dayanışmayı kurumsallaştırmaktır. Hepimiz biliyoruz ki iş dünyasında rekabet vardır; fakat asıl değer, rekabet ederken dahi iş birliği yapabilme kültürünü geliştirebilmektir. Bugün burada gerçekleşen zirve bunun en somut örneğidir. GESİAD’ın girişimi ve iş birliği ile MARSİFED çatısı altında organize edilen bu toplantı, dernek–federasyon–konfederasyon zincirinin nasıl bir sinerji yarattığını göstermektedir. İşte bu yüzden diyoruz ki: federasyonlar sadece bir çatı kuruluş değil, aynı zamanda birleştirici bir güçtür” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, küresel ölçekte dalgalanmaların yaşandığı, finans piyasalarının her gün yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini belirten Akın, “Para piyasaları ve yatırım araçları artık sadece ekonomi profesyonellerinin değil, iş dünyasındaki her aktörün yakından takip etmesi gereken bir alandır. Doğru yatırım araçlarını bilmek, sermayeyi etkin yönetmek, finansal okuryazarlığı artırmak iş dünyasının gelecekte ayakta kalabilmesinin temel unsurlarıdır. Bursa ve İç Anadolu bölgeleri, tarih boyunca üretimin, ticaretin ve yenilikçiliğin merkezlerinden biri olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada, yalnızca üretmek yetmiyor; doğru finansal stratejilerle üretimi geleceğe taşımak gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Uludağ Üniversitesi’nden Ekonomist Doç. Dr. Derya Hekim’in ‘Para Piyasalarında Beklentiler ve Yatırım Fırsatları’ konulu sunumuyla devam eden programda, Yatırım Danışmanı Mustafa Bildircin’in ‘Toprak Yatırımında Fırsatlar ve Kazanç Bölgeleri’ başlıklı sunumunun ardından soru cevap bölümüne geçildi.