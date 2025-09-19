Selçuk Üniversitesi’nden afet haberciliğine uluslararası destek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Selçuk Üniversitesi öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile uluslararası kurumların işbirliğiyle hayata geçirilen Afet Haberciliği AB Projesi, afetlere karşı toplumun bilgi direncini artırmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, afetlerin tüm gerçekliğiyle kamuoyuna aktarılması, aynı zamanda kriz dönemlerinde sıkça karşılaşılan bilgi kirliliğiyle mücadele edilmesi için yöntem ve kaynaklar geliştirilecek. Bu sayede, afet süreçlerinde doğru ve güvenilir bilgiye erişim güçlendirilecek.

“Doğru bilgi en az ilk yardım kadar önemli”

Disaster Journalism ekibinin de katkı sunduğu proje kapsamında, gazetecilere etik ilkeler çerçevesinde, güvenli bir şekilde afetleri haberleştirmeleri için pratik rehberler, eğitim kaynakları ve ilham verici örnekler hazırlanıyor. Proje yürütücüleri, “Doğru bilginin, en az ilk yardım kadar önemli olduğuna inanıyoruz” mesajıyla gazetecilerin yanında olduklarını vurguluyor.

Afet haberciliğinde rehberlik sunan uluslararası kaynaklara ve proje paydaşlarının çalışmalarına disasterjournalism.org adresinden ulaşılabiliyor.