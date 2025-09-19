  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Selçuk Üniversitesi’nden afet haberciliğine uluslararası destek
Takip Et

Selçuk Üniversitesi’nden afet haberciliğine uluslararası destek

Selçuk Üniversitesi’nin Konya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, RTÜK ve uluslararası ortaklarla yürüttüğü Afet Haberciliği AB Projesi, afetlere karşı dirençli bir bilgi ekosistemi kurmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Selçuk Üniversitesi’nden afet haberciliğine uluslararası destek
Takip Et

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Selçuk Üniversitesi öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile uluslararası kurumların işbirliğiyle hayata geçirilen Afet Haberciliği AB Projesi, afetlere karşı toplumun bilgi direncini artırmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, afetlerin tüm gerçekliğiyle kamuoyuna aktarılması, aynı zamanda kriz dönemlerinde sıkça karşılaşılan bilgi kirliliğiyle mücadele edilmesi için yöntem ve kaynaklar geliştirilecek. Bu sayede, afet süreçlerinde doğru ve güvenilir bilgiye erişim güçlendirilecek.

“Doğru bilgi en az ilk yardım kadar önemli”

Disaster Journalism ekibinin de katkı sunduğu proje kapsamında, gazetecilere etik ilkeler çerçevesinde, güvenli bir şekilde afetleri haberleştirmeleri için pratik rehberler, eğitim kaynakları ve ilham verici örnekler hazırlanıyor. Proje yürütücüleri, “Doğru bilginin, en az ilk yardım kadar önemli olduğuna inanıyoruz” mesajıyla gazetecilerin yanında olduklarını vurguluyor.

Afet haberciliğinde rehberlik sunan uluslararası kaynaklara ve proje paydaşlarının çalışmalarına disasterjournalism.org adresinden ulaşılabiliyor.

Eğitim
MEB’in ücretsiz ders kitapları LGS’nin anahtarı oldu! Sınav soruları içeriklerle örtüştü
MEB’in ücretsiz ders kitapları LGS’nin anahtarı oldu! Sınav soruları içeriklerle örtüştü
İBB burs başvuruları başlıyor! 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik maddi destek sağlanacak
İBB burs başvuruları başlıyor! 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik maddi destek sağlanacak
YÖK'ten "üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere" yönelik açıklama
YÖK'ten "üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere" yönelik açıklama
Okullarda yeni dönem başlıyor: Tüm öğrenciler katılacak!
Okullarda yeni dönem başlıyor: Tüm öğrenciler katılacak!
Üniversite öğrencilerine Nef Vakfı’ndan burs! 2025 başvuruları başlıyor
Üniversite öğrencilerine Nef Vakfı’ndan burs! 2025 başvuruları başlıyor
Liselerde 4 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
Liselerde 4 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?