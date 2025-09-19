8. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi Bursa’da yapıldı

EKONOMİ (BURSA) - UN Global Compact Türkiye’ye bağlı olarak BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim Grup koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle 2016 yılında kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun 8. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi, bu yıl “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aynası: Veriler ve Hedefler” başlığı ile gerçekleştirildi. Kadınların iş dünyasındaki temsiliyetini güçlendirmeyi amaçlayan ve bu yıl hedef belirleme, veri toplama ve raporlama konularına odaklanan 8. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi’nin açılışı Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez tarafından hoş geldiniz konuşmalarıyla yapıldı. Ardından UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güliz Öztürk açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

“Hâlâ kırılması gereken cam tavanlar var”

Güliz Öztürk konuşmasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir kurumun tek başına başarabileceği bir hedef değil, kolektif bir yolculuk olduğunu vurguladı. Öztürk, “Türkiye iş dünyasında kadınların temsiline baktığımızda hâlâ kırılması gereken cam tavanlar, aşılması gereken ‘kırık basamaklar’ olduğunu görüyoruz. Gücümüz, eşitliğimizden geliyor; bu güçle birlikte hareket ederek iş dünyasında dönüşümü hızlandırabiliriz.” dedi. Öztürk, toplumsal cinsiyet eşitliğinin artık yalnızca bir insan hakları meselesi değil; aynı zamanda yatırımcıların, müşterilerin ve genç yeteneklerin şirketlerden beklentisi olduğunun altını çizdi. Öztürk, verilerin şirketlere yalnızca nerede olduklarını değil, aynı zamanda nereye gitmeleri gerektiğini de gösterdiğini söyleyerek “Veriler yalnızca tabloları doldurmak için değil, şirketlerin ve toplumun dönüşümünü hızlandırmak için vardır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen “Hedef Belirleme, Veri Toplama ve Raporlamada Şirket Örnekleri” oturumunda KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez’in moderatörlüğünde; Anadolu Efes Grup İnsan Kaynakları Direktörü Banu Artüz, Karsan İnsan Kaynakları Direktörü Mücahit Korkut, Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Özge Benel ve Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı & Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Hakkaniyet Lideri Şebnem Muratoğlu konuşmacı olarak yer aldılar.