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SON DAKİKA: İran'dan israil'e füze saldırısı! Sirenler çalıyor

SON DAKİKA: İran, İsrail'in Beerşaba kentine füze saldırısı düzenliyor. İsrail medyası İran'dan 20 füze fırlatıldığını yazdı. Beerşaba kentinde sirenler çalıyor.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: İran'dan israil'e füze saldırısı! Sirenler çalıyor
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SON DAKİKA: İran, İsrail'e yoğun füze saldırısı gerçekleştiriyor. İsrail'in Beerşaba kentinde sirenler çalıyor. 

İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

İran'dan İsrail'e yeni bir saldırı dalgası başladı. ülke çapında sirenler çaldı. Özellikle İsrail'in Hayfa, Eilat ve Negev şehirleri tehlike altında olduğu bildirildi.

İran'ın Hayfa'yı vurma anları 

Halk sığınaklara yönlendirildi

Negev, Berşeba ve Tel-Aviv'de füzelerin isabet ettiği bildirildi ancak henüz bir görüntü paylaşılmadı. İsrailli yetkililer,  halkı sığınaklara yönlendirdi.

Kudüs ve Tel Aviv'de çok sayıda patlama

İsrail ordusu da İran'dan füze fırlatıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Ordu, füzeleri engellemeye çalıştıklarını bildirdi.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Kudüs ve Tel Aviv'de siren sesleri ve çok sayıda patlama duyulduğunu bildirdi.

Hava savunma sistemleri devreye girdi

İsrail ordusu, geniş çaplı saldırılar düzenlediği İran’dan kısa süre önce yeni füze atışlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsraillilerden ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

İsrail ilk kez "BARAK" savunma sistemini kullandı

İsrail ordusu, "Barak" savunma sistemini devreye aldı. Hava kuvvetlerinin ilk kez kullandığı "Barak" savunma sisteminin bir insansız hava aracını önlendiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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