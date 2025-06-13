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Son dakika... Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Ürdün ve Suriye uçak seferleri iptal edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu THY ve diğer işletmelerin İran, Irak, Ürdün ve Suriye uçuş seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Son dakika... Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Ürdün ve Suriye uçak seferleri iptal edildi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu THY ve diğer işletmelerin İran, Irak, Ürdün ve Suriye uçuş seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Hava sahaları geçici olarak kapatıldı

Bakan Uraloğlu'nun açıklaması şu şekilde: 

"13 Haziran 2025 tarihinde sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran’a yönelik başlatılan hava saldırıları neticesinde, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır.

"Uçuş rotaları yeniden planlandı"

Bu kapsamda: yayınlanan NOTAM’lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır.

"Risk altında herhangi bir yolcu ya da personel yok"

Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir. Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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