Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki: Uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur" dedi.

İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır.



İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır.

İsrail'in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan"

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir.

Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir.

Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir.

Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir.

Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz.

Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz."

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

Saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı.

İran devlet televizyonu İran'ın kuzeyi güneyinde birçok noktadan şiddetli patlama sesleri duyulduğunu teyit etti.

İran, İsrail'in düzenlediği saldırılara sert yanıt verileceğini belirtirken, İran devlet basını, İsrail'in başkent Tahran'a saldırılarında beş sivilin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran devlet televizyonu ise ülke çapında can kaybını beş, yaralı sayısını 50 olarak aktardı.

Altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti

İsrail'in İran çapında düzenlediği saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İran'ın Tesnim haber ajansı, ölen bilim insanlarının isimlerini Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyyed Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi olarak açıkladı.

20 üst düzey İranlı komutan hayatını kaybetti

İsrail’in İran’a dün gece düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

İran basını, İsrail'in Tebriz'e yeni saldırılar düzenlediğini aktardı.

Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, İsrail saldırısında, aralarında Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Başkanı Hacızade'nin de bulunduğu en az 20 üst düzey İranlı komutanın öldüğünü açıkladı.

Pezeşkiyan: İran, İsrail'i yaptığı aptalca eylem için pişman edecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Ulusa sesleniş konuşmasında Pezeşkiyan, "İran'ın meşru ve güçlü yanıtı, İsrail'i yaptığı aptalca eylem için pişman edecek" dedi.

İranlılara, liderliklerine güvenmeleri ve onların yanında durmaları çağrısı yaptı.