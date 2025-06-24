SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem (Video)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, merkez üssü Saimbeyli ilçesine yakın konumdaki Kozan'da da hissedildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada gerekli taramayı gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

Bakan Yerlikaya'dan deprem açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumlarca saha tarama çalışmalarının başladığını ve an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Adana Saimbeyli'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."