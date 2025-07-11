KOBİ tanımı güncelleniyor

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı’nı yayınladı. 2025 Yılı YOİKK Eylem Planı toplam 39 eylemden oluşuyor. Planın en dikkat çekici maddelerinden birisi, KGF aracılığıyla kullandırılacak işletme kredilerinin, kredi büyüme sınırlaması dışında tutulması oldu. Ayrıca reel sektörün bir süredir talep ettiği, KOBİ tanımının güncellenmesi konusunda Eylem Planı’na girdi.

Yapılan açıklamada, toplam 57 eylemin yer aldığı 2024 yılı Eylem Planında 37 eylemin başarıyla tamamlandığı kalan eylemlerden 17’sinde ise yüzde 60’ın üzerinde bir tamamlanma oranı sağlandığı belirtildi. Bu süreçte; Sanayide Dönüşüm, Yeşil Enerji ve İklim, Dijital Ekonomi Düzenlemeleri, Lojistik ve İletişim Altyapısı, Teknogirişim Ekosistemi, Nitelikli İş Gücü ile Yatırım Kolaylığı ve Öngörülebilirliği eksenlerinde yatırım ortamını doğrudan etkileyen somut adımların hayata geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, “2024'te elde edilen çıktılar ve reform sürecindeki ilerlemeler de dikkate alınarak şekillendirilen 2025 Yılı YOİKK Eylem Planı ise; 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve “Türkiye Yüzyılı” vizyonu başta olmak üzere üst politika ve strateji belgeleriyle uyum gözetilerek ve özel sektörün yatırım ortamına ilişkin talep ve ihtiyaçları esas alınarak oluşturulmuştur. 10 Temmuz 2025 tarihinde www. yoikk.gov.tr adresinde yayımlanarak yürürlüğe alınan Eylem Planı toplam 39 eylemden oluşmaktadır” denildi.

İşletme kredileri için kefalet hacmi artırılacak

Toplam 39 maddeden oluşan 2025 Eylem Planı’nın 34’ncü maddesinde “sanayinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması’ öngörülüyor. Bu kapsamda KGF aracılığıyla KOBİ’lerin işletme kredileri için sağlanan kefalet hacmi artırılacak. Bu kapsamda kullandırılacak ticari krediler, Merkez Bankası tarafından belirlenen kredi büyüme sınırlaması dışında tutulacak. Eylem planının bir diğer önemli maddesi ise iş dünyasının uzun süredir dillendirdiği KOBİ tanımının değiştirilmesi yönündeki talep. Mevcut düzenlemelerde çalışan sayısı 250 kişiden az olması ve bilançosu 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul ediliyor. Enflasyonun da etkisiyle özellikle bilançosu şişen işletmelerin KOBİ tanımı dışında kalması, söz konusu seviyelerin enflasyona göre güncellenmesi yönündeki beklentileri artırmıştı. Bu talep YOİKK Eylem Planı’nda, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinde işletmelerin sınıfının ve KOBİ niteliğinin belirlenmesinde kullanılan limitlerde ekonomik koşullar doğrultusunda değişiklik yapılması” şeklinde yer aldı.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı için çağırıya çıkılacak

Eylem Planı uyarınca, tebliği önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı için ulusal ve yerel düzeyde tanıtım çalışmaları yürütülecek. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde Yerel Kalkınma Hamlesi Programı için çağırıya çıkılarak gelen talepler değerlendirilecek. Plan döneminde, nitelikli yatırımlar açısından öngörülebilirliğin artırılması amacıyla muhtemel riskleri telafi edici tedbirlere yönelik düzenleme çalışması yapılacak. İdari yargıda, yatırım uyuşmazlıkları hakkında hızlı yargılama usulünün uygulanmasına yönelik düzenleme çalışması yapılacak.

Eximbank alıcı kredilerinin yaygınlaştırılması için yeni destek modeli

‘İhracat finansmanının güçlendirilmesi’ eylemi kapsamında, Türk Eximbank alıcı kredilerinin yaygınlaştırılması için yeni destek modelleri geliştirilecek. Tedarikçi Finansman uygulaması yaygınlaştırılacak, Küresel Tedarik Zinciri desteğinin kapsamı, ihracat performansına dayalı olarak genişletilecek.