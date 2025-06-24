Fatih Altaylı Silivri'den mektup yazdı: Her muhalif canlı bir gün burayı tadacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen sözleri ile ilgili tutuklanan Gazeteci Fatih Altaylı Silivri’den mektup gönderdi. Altaylı, yazısında "Her muhalif canlı bir gün burayı tadacak" dedi.
Gazeteci Fatih Altaylı, bir YouTube yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada tutuklandı.
Silivri'den mektup yazdı
Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilen Fatih Altaylı, gönderdiği bir mektupla süreci anlattı.
Fatih Altaylı: Her muhalif canlı bir gün burayı tadacak
YouTube kanalının 24 Haziran tarihli yayınında mektubu okunan Altaylı, "Her muhalif canlı bir gün burayı tadacak" diyor.
Altaylı, "Bazılarının başı göğe ermiştir. Fetöyle ortakken de denemiş yapamamışlardı. Şimdi oldu. Benim tek derdimse sevdiğim insanları üzmüş olmak" dedi.
Gazeteci Altaylı cezaevi yaşantısını mektuplarla paylaşacağını da söyledi.