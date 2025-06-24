Kılıçdaroğlu'ndan 'mutlak butlan' açıklaması: Partimi kayyuma terk edemem

CHP'de 30 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesi dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine giderek bir görüşme gerçekleştirdi.

Kayyum atanması senaryosuna karşı duruş istendi

Saymaz'ın yazısında yer verdiği bilgilere göre üçlü heyet, Kılıçdaroğlu'ndan, açılan davada 'mutlak butlan' kararı alınması ihtimaline karşı bir açıklama yapmasını ve kayyum atanması senaryosuna karşı durduğunu ilan etmesini istedi.

“Partimi kayyuma terk edemem”

Kılıçdaroğlu ise bu teklife şu sözlerle "Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz" ifadeleriyle yanıt verdi.

CHP’lilerden ortak duruş çağrısı

Görüşmede Yavaş, Seçer ve Özkoç'un, 'iktidarın CHP'yi bölmeyi hedeflediğini' dile getirdikleri ve partinin prestijinin zedelenmemesi adına ortak bir duruş çağrısında bulundukları belirtiliyor. Ayrıca heyetin Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında doğrudan bir temas kurulması önerisini de ilettikleri öğrenildi. Ancak Kılıçdaroğlu, ne kamuoyuna yönelik bir açıklama yapmayı ne de Özel ile görüşmeyi kabul etti.

Heyet üyeleri, görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile de bir araya geldi. Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımına dair "Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum" dediği aktarıldı.

Ekrem İmamoğlu ile görüşme yapılacak

Yavaş, Seçer ve Özkoç'un bugün Silivri F Tipi Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme yaparak gelişmeleri kendisine aktaracakları belirtildi.