Trump: İran işler daha da kötüye gitmeden bir anlaşma yapmalı
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın işler daha kötüye gitmeden bir anlaşma yapması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'a anlaşma yapması için şans üstüne şans verdiğine belirterek, "Herşey daha da kötüye gidecek; İran hiçbir şey kalmadan önce anlaşma yapmalı" dedi.
Trump, "Onlara en sert sözlerle -sadece yapın- dedim, ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşırlarsa yaklaşsınlar, bunu başaramadılar. İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran imparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalıdır; çok geç olmadan bunu yapın" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı, bu durumu sonlandırmanın vaktinin geldiğini ve halihazırda planlanan gelecek saldırıların daha da zalim olacağını söyledi.