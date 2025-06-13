Trump: İran işler daha da kötüye gitmeden bir anlaşma yapmalı

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'a anlaşma yapması için şans üstüne şans verdiğine belirterek, "Herşey daha da kötüye gidecek; İran hiçbir şey kalmadan önce anlaşma yapmalı" dedi.

Trump, "Onlara en sert sözlerle -sadece yapın- dedim, ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşırlarsa yaklaşsınlar, bunu başaramadılar. İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran imparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalıdır; çok geç olmadan bunu yapın" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, bu durumu sonlandırmanın vaktinin geldiğini ve halihazırda planlanan gelecek saldırıların daha da zalim olacağını söyledi.