Nuri Sevgen: İran–İsrail gerilimi borsayı sarsabilir

Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, İran–İsrail hattındaki askeri tansiyonun küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirtti. Sevgen, Borsa İstanbul’da ise özellikle 9.450 puan seviyesinin kritik olduğuna dikkat çekti.

Asya ve emtia piyasalarında ilk tepkiler güçlü

Sevgen, “İran veya İsrail kaynaklı olumsuz bir haber geldiğinde Asya borsalarında sert satışlar, emtiada ise hızlı ralli görülebilir. Ancak bu tepkiler genellikle kısa sürede dağılır.” diyerek enerji piyasalarında ciddi bir volatilite yaşanabileceğini ifade etti.

Borsa İstanbul’da kritik destek seviyesi: 9.450

Dr. Sevgen’e göre, “BIST 100 endeksi 9.450 seviyesinin altına inmediği sürece pozitif görünüm korunabilir.” Ancak bu desteğin altına inilmesi durumunda satış baskısının artabileceğini belirtti.

Piyasa tepkisi geçici olabilir

“Bu tür jeopolitik riskler ilk etapta piyasalarda şok etkisi yaratır; ancak sabah saatlerinde oluşan bu etki genellikle gün içinde azalarak dağılır.” diyen Sevgen, yatırımcıların panik yapmadan portföylerini gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Hisse bazlı fırsatlar sürüyor

“Endekste dalgalanma olsa da bazı hisselerde pozitif ayrışmalar devam ediyor. Özellikle bilanço beklentisi yüksek hisselerde fırsatlar oluşabilir” diyerek yatırımcılara hisse bazlı seçici olmaları yönünde tavsiyede bulundu.