Stratejist Hakan Akbaş: Trump'ın dış politikası ilk 6 ayda duvara tosladı

Ortadoğu’da ateş yükseliyor. İsrail, gece saatlerinde İran'a hava saldırıları düzenledi. Hava saldırılarında şiddetli patlamalar meydana gelirken üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi. Hedefte Natanz nükleer tesisinin olması alarm seviyesini yükseltirken, İran ABD ile nükleer müzakereleri askıya aldığını açıkladı. Durum İran ile anlaşmanın eşiğinde olan ABD dış politikalarının da sorgulanmasına neden oldu.

“Trump’ın ilk 6 ay dolmadan duvara tosladı”

Stratejist Hakan Akbaş, Ukrayna-Rusya savaşı, İran ile müzakereler, Çin ile tarife anlaşmalarını dikkat çekerek “Trump’ın dış politikası görevde ilk 6 ay dolmadan duvara tosladı” yorumunu yaptı.

Hakan Akbaş, İsrail’in İrana saldırılarını ve Trump’ın açıklamalarını değerlendirerek, “En yakın müttefiki İsrail, Trump İran’la müzakere masasındayken 7 noktadan saldırdı, İran’ın 2 numarasını öldürdü. İran misillemelere başladı. Trump hala hafta sonunda İran ile müzakerelere devam edeceğini söylüyor” dedi.

“Ukrayna savaşını bitireceğim dedi, Putin oyuna getirdi”

Trump’ın seçimler sonrasında yaptığı “Ukrayna savaşını bitireceğim” açıklamalarına atıfta bulunan Stratejist Hakan Akbaş, “Ukrayna savaşını 24 saatte bitireceğim dedi, zirveler düzenledi, savaş büyüdü, Putin oyuna getirdi” diye konuştu.

“Çin ile henüz anlaşma ortada yok”

Londra’da düzenlenen ABD-Çin ticaret müzakerelerine de değinen Hakan Akbaş anlaşmanın henüz ortada olmadığını söyledi. Akbaş, “Çin’e “Bizi soydu” dedi, gürledi, tarifeleri patlattı. Cenevre ve Londra’da “anlaştık” dedi ama anlaşma ortada yok. Çin ABD şirketlerine 6 aylık lisans şartı koydu. Stratejik hiçbir şey alınamadı” dedi.