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Türklerin sıla yolculuğu başlıyor! Sınır kapılarında yoğunluk alarmı verildi

Avrupa’da yaşayan Türkler, temmuzun ilk haftasıyla birlikte Kapıkule ve diğer sınır kapılarında yoğunluk oluşturacak. Okulların tatile girmesiyle gurbetçilerin Türkiye’ye akını başlıyor.

Haber Merkezi
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Türklerin sıla yolculuğu başlıyor! Sınır kapılarında yoğunluk alarmı verildi
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Avrupa’daki Türkler, okul tatilleriyle birlikte Kapıkule’de ağustos ortasına kadar sürecek bir yoğunluk dalgası başlatacak. Yurt dışında yaşayan Türklerden, yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmeyi planlayanların yurda gelişlerindeki yoğunluk temmuzun ilk haftası itibarıyla başlayacak.

Türklerin sıla yolculuğu başlıyor

Emekli ya da okul çağında çocuğu olmayan Avrupa'da yaşayan Türklerin bir kısmı haziran ayı başından itibaren Türkiye'ye gelmeye başladı ancak okul çağında çocuğu olanlar ise okulların tatil edilmesini bekliyor.

Yaşadıkları ülkelerde okulların tatil edilmesiyle Avrupa’da yaşayan Türklerin sıla yolculuğunda yoğunluğun artması bekleniyor.

Avrupa'ya açılan diğer sınır kapılarında yoğunluk bekleniyor

Özellikle Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere Avrupa'ya açılan diğer sınır kapılarında gelecek haftadan itibaren ağustosun ikinci haftasına kadar yoğun geliş trafiği öngörülüyor.

Avrupa’da okullar temmuzda tatile girecek

Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti, Hollanda'nın güney bölgesinde okullar temmuzun ilk haftasında tatile girecek.  

Tatille birlikte buralarda yaşayan Türklerin büyük bir kısmında da baba ocağına yolculuk başlayacak.

Sınır kapılarında önlemler alındı 

Edirne Valiliği koordinasyonunda sınır kapılarındaki yoğun trafiğin herhangi bir aksamaya neden olmaması amacıyla önlemler bu yıl da alındı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarında dönemsel olarak oluşan yoğunluğun karşılanması için hem gümrük hem de emniyet personeli takviyesi yapıldı.

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