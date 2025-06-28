Avrupa'nın büyük başkenti 'araba trafiğini yasaklamaya' hazırlanıyor

Berlin, tıkanan trafiğin üstesinden gelmek için şehirde araç kullanımını neredeyse tamamen yasaklamayı planlıyor.

Yılın sadece 12 günü araç izni verilecek

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüksek bir mahkeme, yıllardır süren kampanyanın ardından, kentte yaşayan halkın gelecek yıl çoğu aracın kentten geçmesinin yasaklanıp yasaklanmaması konusunda oy kullanabileceğine karar verdi.

Yasa tasarısı kabul edilirse, sürücülerin yılın sadece 12 günü şehir merkezine araçla girmelerine izin verilecek.

Toplu hizmet araçları yasaktan muaf

Ancak, acil servisler, taksiler, otobüsler, dağıtım araçları ve çöp toplayıcıları gibi toplu hizmet araçları yasaktan muaf tutulacak. Ayrıca, federal olarak işletilen karayollarında araçların 'araba trafiğinin azaltıldığı' bölgeyi kullanmasına izin verilecek.

Belediye referandumu engellemişti

'Arabasız Berlin' kampanya grubu, binlerce imza topladıktan sonra referandum önerdi ancak belediye yönetimi tarafından 2022'de engellendi.

Önerinin Alman anayasasına aykırı olduğunu savunanların iddiaları dün Berlin Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

Mahkeme referanduma izin verdi

Yargıç, referandumun tüm olağan şartları sağlaması halinde, yani önümüzdeki üç ay içerisinde Berlin seçmenlerinin yüzde yedisine denk gelen 170 bin imzanın toplanması halinde gerçekleştirilebileceğini söyledi.

50 bin imza toplanmıştı

Öneri ilk olarak 2022 yılında mahkemeye gittiğinde 50 binden fazla imza toplanmıştı. Tamamlandığında, tercih gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde oy pusulasına girecek. Daha sonra, oy kullanma hakkına sahip tüm seçmenlerin dörtte birini temsil eden seçmenlerin en az yarısının oy vermesi gerekecek.

Tek Avrupa ülkesi Berlin değil!

Arabaları yasaklama çabasında olan tek Avrupa şehri Berlin değil. Amsterdam, 2030 yılına kadar şehirdeki arabaları tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyerek arabaları yavaş yavaş kullanımdan kaldırıyor.

2020 yılından itibaren çevre bölgesi içerisinde 15 yaşından büyük dizel araçların kullanımı yasaklanırken, bu yasak iki yıl sonra toplu taşıma araçları ve özel otobüsleri de kapsayacak şekilde genişletildi.Bu yıl moped ve motosikletlerin de trafiğe çıkması yasaklanacak.

İsviçre'nin Zermatt kentinde özel araçlar yasaklanırken, İspanya'nın Pontevedra kentinde kent merkezinin büyük bir bölümü yayalara ayrıldı.

Venedik, şehrin içinden geçen çok sayıda kanal sayesinde genellikle araç trafiğine kapalı bir şehir.

Birleşik Krallık'ta şu anda hiçbir şehirde otomobillere yönelik kesin bir yasak olmasa da, belirli kentsel alanlarda eski araçların kullanımını kısıtlayabilen çeşitli düşük emisyon bölgeleri bulunuyor.

Londra'daki Ultra Düşük Emisyon Bölgesi (ULEZ) bunların en büyüğü olmasına rağmen herhangi bir yasak koymuyor, bunun yerine uyumsuz araçların sürücülerinden her gün ücret talep ediyor.

İskoçya'nın dört şehrini kapsayan Düşük Emisyon Bölgesi (LEZ) ise bazı eski motorların kullanımını yasaklıyor.