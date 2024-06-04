Antalyalı otelcilerden olağanüstü toplantı

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Avrupa’nın en büyük 3’üncü ve Türkiye’ye Avrupa’dan en çok turist getiren tur operatörlerinden FTI’nin iflas başvurusunda bulunması Türk turizmcileri endişelendirdi. Türkiye’ye gelen turist sayısı kadar otellerin alacaklarını da etkileyen FTI’nin iflas başvurusunun ardından Antalyalı otelciler dün olağanüstü toplandı. İflasın ardında 2 milyona yakın ziyaretçinin etkileneceği tahmin edilirken, tüm yolcularını kapsayacak sigorta teminatının olabileceği söyleniyor. Alacakların ne kadarının sigorta tarafından karşılanacağını bilmeyen sektör temsilcileri, otellerin halihazırda kalan misafirlere karşı hassas davranmaları konusunda da uyardılar. Türkiye’ye turist getiren Bentour da mağdur olabilecek yolculara yardım etmek için Antalya, Hamburg, Stuttgart ve Zürih’te kriz masaları oluşturdu.

Nisan ayında ABD’li Certares liderliğinde bir konsorsiyum, FTI Group’u satın almak amacıyla teklifte bulunmuştu. Teklif, Alman rekabet kurumunun onayını bekliyordu. FTI Group açıklamasında, ABD’li şirketin teklifinin ardından rezervasyonların düşmeye devam ettiği ve bazı tedarikçilerin avans ödemelerinde ısrar ettiği aktarıldı. Başlamış olan seyahatlerin planlandığı gibi tamamlanabilmesi için çalışıldığı belirtilen açıklamada müşterilerin en az etkilenmesi amacıyla yardım hattı ve internet sitesi açıldığı, Alman Seyahat Güvenlik Fonu (DRSF) ile birlikte düzenli olarak bilgilendireceklerini ifade edildi. Açıklamada bugün sonraki seyahatlerin kısmen ya da tamamen iptal edildiği belirtildi.

“Bilanço 2 gün sonra netleşir”

FTI nisan ayında satışlarda Türkiye’nin ilk sırada olduğunu hatta yeni bir rekor tahmin edildiğini açıklamıştı. TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, iflasın Türkiye turizm sektörüne çıkaracağı bilançoyu bilmek için beklemek gerektiğini söyledi. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu da “Bir iki gün içinde genel tablo netleşir. Türk otelcilerin FTI’den ne kadar alacağı olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu alacağın ne kadarının sigorta şirketleri tarafından karşılanacağını da konuşacağız” dedi.

Türkiye’ye turist getiren Bentour Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur, sezon başlarken sektörün bir tur operatörünü daha kaybettiğini belirterek, “Kalan yolcularla, gidemeyen veya ve gelemeyen yolculara yardım etmek için Antalya, Hamburg, Stuttgart ve Zürih’te kriz masaları oluşturduk. Bu süreçten hem ülke turizminin hem otellerin ve hem de Türkiye’nin en az zararla ve imajımızı koruyarak çıkması; mağdur olanların da mağduriyetinin minimuma indirilmesi için çalışıyoruz. Diğer tur operatörleri de ile temas halindeyiz” diye konuştu.

Thomas Cook’tan sonra teminatlar arttı

ANEX Group Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, büyük bir oyuncunun piyasadan çekilmesiyle 2 milyona yakın yolcunun açıkta kalacağını ifade etti. Otelcilerin soğuk kanlı olması gerektiğini belirten Koçkar, “Yolcudan para isteme veya pasaporta el koyma gibi olaylara kimse girmesin. Bu yolcular bugün FTI ile geliyor, yarın başka bir şirket ile gelecek. Yolcuyu küstürmeyin” dedi. Thomas Cook’un iflasının ardından Avrupa’da tur operatörlüğünde teminatların arttığına hatırlatan Koçkar, “Dolayısıyla FTI’ın tüm yolcularını kapsayacak kadar teminatının olduğunu düşünüyorum. Zaten şu anda acenteler de ‘nasıl olsa paramızı sigorta şirketinden alacağız’ diyerek rezervasyonları kaydırmaya başlamış. Dolayısıyla, sigorta şirketi hızla harekete geçerse FTI’ın kapasitesinin Türkiye’ye getirilmesi mümkün” diye konuştu. Tur operatörlüğünde işlerin giderek zorlaştığını, yüzde 1-2 komisyonluk mevcut modelin sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken Koçkar, tur operatörlerinin aldığı riskle gelirlerinin orantılı olmadığını vurguladı.