Paşinyan'ın eşi Antalya'ya tatile geldi! Ultra lüks harcamaları dikkat çekti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Vaçikovna Аkobyan’ın Antalya'da yaptığı tatilin faturası 100 bin Euro (5 milyon TL) çıktı.

Antalya’nın en ünlü otelinde kaldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Vaçikovna Аkobyan’ın geçtiğimiz hafta sonu Antalya’nın en ünlü otellerinden birisinde yaptığı tatilde 100 bin Euro’dan fazla para harcadığı öne sürüldü.

“King Suit”e ​​yerleşti

Anna Аkobyan’ın 19 ila 22 Haziran tarihleri arasında “Titanic Mardan Palace Oteli”nde geçirdiği sadece üç günün maliyetinin nasıl bu denli astronomik bir rakama tekabül ettiği akıllara haliyle pek çok soru işaretini getirdi. Buna göre Ermeni First Lady’nin öncelikle, geceliği 6 bin Euro’dan başlayan başkanlık lüks odası “King Suit”e ​​yerleştiği öğrenildi.

Harcamalarda lüks kalemler dikkat çekti

Adı geçen lüks odada konaklamanın dışında Bayan Akobyan’ın harcamalarını esas olarak şampanya küveti, kişisel yoga eğitmeni, özel hizmetli ve yat kiralama ile mini bar gibi aşırı lüks kalemlerde yaptığı ortaya çıktı.