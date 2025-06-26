Türkiye, Avrupa’da yoksulluk riski en yüksek ülke oldu

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2024 gelir ve yaşam koşulları istatistiklerine göre Türkiye, yüzde 22,6 ile Avrupa’da yoksulluk riski en yüksek ülke oldu. Ülkede 2 milyon 870 bin genç de yoksulluk riski altında yaşıyor.

Türkiye yoksulluk riski en yüksek ülke

Eurostat, 2024 yılına ilişkin gelir ve yaşam koşulları istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye, yüzde 22,6’lık oranla Avrupa’da yoksulluk riski en yüksek ülke konumuna yükseldi. Eurostat’ın listesinde Türkiye’yi yüzde 21,7 ile Bulgaristan ve yüzde 21,6 ile Letonya izledi. Türkiye'de toplam 18 milyon 675 bin kişi yoksulluk riski altında bulunuyor.

AB'deki yoksulluk riski düştü

BirGün'ün aktardığına göre, AB genelinde yoksulluk riski altındaki nüfus oranı yüzde 16,2 seviyesinde sabit kalırken, Euro Bölgesi'nde bu oran yüzde 16,6 olarak ölçüldü. Eurostat, 2025 tahmininde AB'deki yoksulluk riskini yüzde 16,1'e düşürdü.

Genç nüfus krizin eşiğinde

15-24 yaş arası genç nüfus içinde yoksulluk riski oranı Türkiye'de yüzde 21,2 olarak kaydedildi. Bu oran, AB ortalaması olan yüzde 21,4 ve Euro Bölgesi ortalaması olan yüzde 21,7’nin hemen altında yer aldı. Türkiye’de yoksulluk riski altında yaşayan gençlerin sayısı 2 milyon 870 bine ulaştı. Gençler, ülkedeki toplam yoksul nüfusun yüzde 15,4’ünü oluşturuyor.

İşte riskin en yüksek olduğu diğer ülkeler

Genç nüfusta yoksulluk riskinin en yüksek olduğu ülke yüzde 32,7 ile Lüksemburg olurken, Norveç yüzde 29,7 ve Bulgaristan yüzde 26,6 ile onu takip etti. En düşük oranlar ise yüzde 9,3 ile Slovenya, yüzde 11,1 ile Kıbrıs ve yüzde 11,3 ile İrlanda’da görüldü.