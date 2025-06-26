Trump-Powell gerginliği piyasaları etkiledi: Dolarda rekor gerileme!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Powell'ı zayıflatmak amacıyla erken bir değişiklik duyurusu yapmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

InTouch Capital Markets Asya FX Başkanı Kieran Williams, "Piyasalar, Powell'ın halefinin erken açıklanmasına büyük olasılıkla olumsuz tepki verecektir özellikle de bu karar siyasi bir motivasyon taşıyorsa" dedi.

Williams, “Bu tür bir hamle, Fed'in bağımsızlığının aşınabileceği yönünde soru işaretleri doğurur ve merkez bankasının kredibilitesini zedeler. Bu da faiz beklentilerini yeniden şekillendirebilir ve dolara yönelik pozisyonların gözden geçirilmesine yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Trump, çarşamba günü Powell'ı faiz oranlarını yeterince hızlı düşürmediği için “berbat” olarak nitelendirirken, aynı saatlerde Powell Senato’'da, Başkan'ın gümrük tarifelerinin enflasyon için risk oluşturduğunu ve bu nedenle para politikasında temkinli olunması gerektiğini savunuyordu.

Faiz indirimi ihtimali artıyor

The Wall Street Journal'ın haberine göre piyasalarda, Fed'in Temmuz toplantısında faiz indirimi olasılığı bir hafta öncesine kıyasla yüzde 12'den yüzde 25'e yükseldi. Yıl sonuna kadar toplamda 64 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanıyor. Bu rakam geçen hafta Cuma günü 46 baz puandı.

IG analisti Tony Sycamore, "Beyaz Saray'ın neden olduğu son darbe dolara yeni bir baskı getirmiş olabilir, ancak ay ve çeyrek sonu bilanço düzenlemeleri sayesinde önümüzdeki günlerde bir miktar destek bulabilir" dedi.

"ABD artık o kadar da özel değil"

Şimdilik, dolar üzerindeki baskı sürüyor. Euro, dolar karşısında yüzde 0,4 değer kazanarak 1,1710 seviyesine ulaştı ve Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 1,1692 seviyesindeki teknik direncin kırılması, 1,1909 seviyesini bir sonraki hedef haline getirdi.

İngiliz sterlini de yüzde 0,3 artışla 1,3723 dolara çıkarak Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar, İsviçre frangı karşısında 0,8030 ile son on yılın en düşük seviyesine indi. Frangin Japon yeni karşısındaki değeri de 180,55 ile rekor kırdı.

Dolar, yen karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek 144,62 seviyesine gerilerken, dolar endeksi 97,401 ile 2022 başından bu yana en düşük seviyesini gördü.