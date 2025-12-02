Yüksek mahkemenin Trump kararı doları vurabilir!

BNP Paribas analistleri, Yüksek Mahkeme'nin, Başkan Trump'ın kapsamlı tarifeler uygulamak için olağanüstü hâl yetkilerini kullanmasının yasallığını bozması durumunda, doların bu kararın hemen ardından zayıflamasının muhtemel olduğunu belirtti.

Analistlerin 2026 görünüm raporuna göre, bunun nedeni önemli bir gelir kaynağının olumsuz etkilenecek olması ve bunun ABD mali açığının sürdürülebilirliğine dair soruları tetikleyebilmesi. Bu durumun, yatırımcıların dolar varlıklarına sahip olmak için daha yüksek bir prim talep etmelerine yol açabileceği ifade edildi.

Ancak analistler, Trump yönetiminin, kaybedilen tarife gelirlerinden kaynaklanan herhangi bir mali açığı telafi etmek için nihayetinde alternatif tarife önlemlerini devreye almayı deneyebileceğini de ekledi.