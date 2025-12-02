Citi’den TL önerisi: Dolara karşı uyardı!

Citigroup stratejistleri, gelişmekte olan piyasa yatırımcılarına doların yeniden güçlenme ihtimaline karşı pozisyon almalarını tavsiye etti.

Bloomberg’in haberine göre, Citigroup stratejisti Luis Costa ve ekibinin hazırladığı raporda, 2025 ortasından itibaren dolar zayıflığını destekleyen eğilimlerin değişmeye başladığı, yapay zekâdaki yükseliş ve ABD tarifelerine rağmen küresel ticarette çöküşe dair güçlü kanıtların bulunmamasının dolar dinamiklerini yeniden şekillendirdiği belirtildi.

Costa, "Bu iki faktör ABD’nin istisnacılığını geri getirdi ve doların daha dirençli olmasına yol açtı" derken, ABD hisse senetlerinde büyük bir yeniden fiyatlama olmadığı sürece bu trendin devam edeceğini öngörüyor.

TL'de carry trade fırsatı!

Citi’nin görüşü, Fed’in 2026’da faiz indirimleriyle doların zayıflayacağını savunan Morgan Stanley, Bank of America ve Goldman Sachs’tan ayrışıyor. Bu kurumlar, zayıf doların gelişen piyasalar için olumlu olacağını öne sürüyor.

Citi ise carry trade fırsatlarına dikkat çekerek Türk lirası, Brezilya reali ve Meksika pesosunda uzun pozisyon, Kanada doları, İsviçre frangı ve Tayland bahtında kısa pozisyon öneriyor. Bu stratejiyle gelişen piyasa tahvillerinde 2026’da yaklaşık yüzde 5 toplam getiri öngörülüyor.

Banka, ABD ekonomisinin hanehalkı tüketimiyle toparlanmaya hazır olduğunu, ancak yapay zekâ kaynaklı küresel ilgi patlamasının risk oluşturabileceğini belirtti. Ayrıca Latin Amerika ve Macaristan’daki seçimler ile Ukrayna’da ateşkes girişimlerinin gelecek yıl gelişen piyasalar için önemli yatırım temaları olacağı ifade edildi.

Bilmeyenler için: Carry trade

Yatırımcıların, düşük faizli para birimlerini borç alarak, daha yüksek faizli para birimlerine yatırım yapmasına carry trade denir.

Carry trade işlemleri, paritede seviye değişmediği sürece iki ülke para biriminin arasındaki faiz farkı kadar getiri potansiyeli taşır. Bu işlemlerin getiri sağlanmasına etki eden en önemli unsur döviz kurlarıdır. Yüksek faizli para birimi, aradaki faiz farkından daha çok değer kaybederse yatırımcı zarar eder.