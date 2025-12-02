Avrupa'nın en büyüğünden 'TL' önerisi

Amundi, Türk lirasını beğendiğini belirtti. Bloomberg News'in haberine göre, kuruluş Türk lirasında yavaş değer kaybının devam edeceğini, ancak yüksek seviyeli carry trade imkanının bu gerilemeyi telafi edeceğini belirtti.

Amundi ayrıca, Türkiye'nin yerel tahvillerinde de görece yüksek carry trade imkanı nedeniyle güzel getiri imkanları gördüğünü kaydetti.

Carry trade nedir?

Yatırımcıların, düşük faizli para birimlerinden borç alarak daha yüksek faizli para birimlerine yatırım yapmasına carry trade denir. Carry trade işlemleri, döviz kuru değişmediği sürece iki ülke arasındaki faiz farkı kadar getiri potansiyeli taşır. Bu işlemlerin getiri sağlanmasına etki eden en önemli unsur döviz kurlarıdır. Çünkü, yüksek faizli para biriminin, aradaki faiz farkından daha çok değer kaybetmesi halinde yatırımcı için zarar oluşur.