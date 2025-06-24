  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, hava sahasını yeniden uçuşlara açtı!
Takip Et

İsrail, hava sahasını yeniden uçuşlara açtı!

İsrail, İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle hava sahasını kapatmasının ardından yeniden uçuşlara açtı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, hava sahasını yeniden uçuşlara açtı!
Takip Et

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in hava sahasını kapatmasından 3 saat sonra yeniden açtığı belirtildi.

İsrail, Trump’ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde duyurduğu İsrail ve İran arasındaki ateşkese ilişkin sosyal medya üzerinden sabah saatlerinde "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." ifadesini kullanmıştı. İsrail hükümeti, İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump’ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurmuştu.

Niğde'de 5 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahası ihale edilecekNiğde'de 5 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahası ihale edilecekEkonomi

 

Niğde'de 5 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahası ihale edilecekNiğde'de 5 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahası ihale edilecekEkonomi

 

Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, "kavrulacağız" dedi ve tarih vererek uyardı: Afrika ile yarışacağız!Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, "kavrulacağız" dedi ve tarih vererek uyardı: Afrika ile yarışacağız!Yaşam

 

Dünya
12 gün sonra gelen ateşkesin ardından yeni gelişme! İsrail: İran füzeyle saldırdı
SON DAKİKA...
Trump, Fed Başkanı Powell'a eleştirilerini sürdürdü: Umarım Kongre bu inatçı kişinin üzerine gider
Trump, Fed Başkanı Powell'a eleştirilerini sürdürdü: Umarım Kongre bu inatçı kişinin üzerine gider
Harvard zaferi: Trump’ın yabancı öğrenci yasağına federal yargıçtan veto
Harvard zaferi: Trump’ın yabancı öğrenci yasağına federal yargıçtan veto
Trump, İran-İsrail ateşkesinde B-2 pilotlarının rolünü övdü
Trump, İran-İsrail ateşkesinde B-2 pilotlarının rolünü övdü
İsrail, Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere saldırı düzenledi! 20 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail, Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere saldırı düzenledi! 20 Filistinli yaşamını yitirdi
ABD Kongresi çalışanlarına WhatsApp yasağı geldi!
ABD'den WhatsApp yasağı