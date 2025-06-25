Garanti sınırına yaklaşan OSB, BOTAŞ’tan ‘anlayış’ isteyecek

MEHMET KAYA/ANKARA

Türkiye’de ilk çeyrekte sanayinin elektrik ve doğalgaz kullanımı azaldı. Sanayideki yavaşlamanın işaretlerinden olan doğalgaz tüketimindeki azalma, sanayi sektörünün tamamında Ocak-Mart döneminde bir önceki yıla göre 0,2 düzeyinde gerçekleşti. Bazı sektörlerde yüzde 10’ların üzerinde düşüşler gözlendi. Bu gruplar içinde OSB’lerin tüketiminin azalması ise yüzde 2,85 düzeyinde belirlendi. OSB’lerin önemli bir kısmı, doğalgazı doğrudan BOTAŞ’tan alarak bölge içindeki abonelere satma yetkisine sahip. Dağıtım şirketi gibi görev yaptıkları için BOTAŞ’a tüketim tahmini veren OSB’lerin bu tahmininin yüzde 75’i kadar garanti alım şartı bulunuyor. EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar, bazı OSB’lerde tüketimin yüzde 25’lik limitin altına gelme riski bulunduğunu, bu nedenle tüketilmeyen doğalgazın bedelinin ödenmesiyle yüz yüze kalınabileceğine dikkat çekiyorlar. Bu OSB’lerin BOTAŞ’a başvurmaya hazırlandığı ve bu alanda kolaylık isteyeceği belirtiliyor.

Öte yandan, sanayinin tükettiği gazda düşüş olsa da haneler, ticarethaneler ve özellikle santrallerde kullanılan doğalgazda yüksek oranlı artış yaşandı. Elektrik santralleri ve otoprodüktörler tarafından tüketilen doğalgaz ilk çeyrekte sırasıyla yüzde 83,3 ve yüzde 153,56 oranında arttı. Elektrik üretimine yönelik tüm abonelerin tüketimi yüzde 73,82 oranında yükseldi.

Gıda, inşaat malzemeleri ve kağıt alarm veriyor

Yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayide doğalgaz tüketimi en fazla azalan sektör %27,3 ile tütün ve tütün mamulleri olsa da bu sektörün tüketimdeki payı sadece yüzde 0,1 oranında. Bu sektörü yüzde 17,6 ve 17,2 ile inşaat malzemeleri ve kâğıt sektörleri takip ediyor. Sanayide kullanılan doğalgazın yüzde 5’ten fazlasını tüketen gıda sektöründeki azalma ise yüzde 16,8 gibi dikkat çekici bir oranda gerçekleşmiş.