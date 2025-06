Haziran gelince enerjimiz ve kadın

Kendi enerjisini, adeta Biyokütle Enerji Santrali gibi çalışan bedeni yöneten insan organizması; iş, soğuk, katı-sıvı gaz yakıtlarla enerjiye erişim temel hakkını bilir. Enerji üretim ve tüketiminin maliyetli maliyetini tanımaz. Yurttaş ve iş dünyası bütçesi yanıyor. Bir yangın da gezegenimizde. Gezegenimize çevresel maliyeti çok ama çok yüksek. Enerji yoğun savunma sanayii ile tedarikçi sektörlerinin duragan halde, barışta ve misli ile savaşta, tersinde insan kaybı, yarında sebep oldukları çevresel etkiyi de hiç unutmamalıyız.

Her yerde yerel her enerji konuşuluyor. Başta Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Terminolojisi enerjinin küresel bilinç ve yaygın etkisi olarak öğrenimine yaparız. Kaygımız arttı. Korkmayınız. Aslında yapılması gerektiğini biliyoruz. Enerjinin yeşil, doğal, dönüşebilir değmek için dönüşüm yoluna çıktık. Sürdürülebilir enerji yönetimi için evde, okulda, işte, tarlada, ormanda, denizde çevresel etkileri azaltmak için enerjiye verildi. Yenilenebilir Kaynaklar Üretim; Mevcut En iyi teknoloji Kullanma üçlü teknik çözümü, temiz enerji önceliklendi.

Enerji kaynaklarımızın kaynağı Güneş'tir. Gezegenimizin yaşam gün ışığı ile süreci, Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun gündüzü ve yaz başlangıcı (Haziran Yaz Dönümü), yılın en kısa gündüzü ve kış başlangıcı 21 Aralık (Kış Dönümü). Gündönümü (A Solstice) Latince "Güneş ile Hareketler Durmaz", Ekinoks (An Equinox) ise "Eşit ile Gece" sözcüklerinden türetilmiştir. Yılda iki kez, 21 Mart (İlkbahar Ekinoksu) ve 23 Eylül (Sonbahar Ekinoksu) Güneş merkezinin Ekvator'un tam üzerinde olduğu vakit gerçekleşir. Gün Dönümü ve Ekinoks

insan-mevsim-tarım-bahar-kültür-geçinimle etkileşiminde önemlidir. Bu günlerde kutlamalar, bayramlar yapılır.

21 Haziran'da BM amaç ve ilkeleri doğrultusunda sosyal ve kültürel alanlara uluslararası iş birliğinin sağlanması güçlendirmek için Uluslararası Gündönümü Kutlamaları Günü'nü 2019'dan beri kutluyoruz. 21 Haziran aynı zamanda "Dünya Güneş Günü". Henüz BM günü değil. Bir gün BM Dünya ya da Uluslararası günü olarak ilan edilmesi kolay değil. 300'den fazla firma ve organizasyonu temsil eden, üyelerinin yüzde 90'ı Avrupa merkezli "SolarPower Europe" yapılanması, 2030'a dek güneş enerjisinin Avrupa'nın öncü enerji kaynağı olması misyonu, politika yapıcılar ile güneş enerjisi değer zinciri arasında etkin bağlantı için uğraşıyor. Karbon emisyonlarının ilişkisini çekecektir. Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği odaklı en büyük etkinlik olan Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası (EUSEW, 10-12 Haziran) ardından SolarPower Europe "Avrupa Güneş Günü" için adeta yaz güneşi coşkulu kutlama yapıldı.

Küresel Rüzgar Enerji Konseyi (GWEC) öncülüğünde 15 Haziran'ı "Dünya Rüzgar Günü" olarak kutlanmakta. Haziran ayının enerjisinde güneş, rüzgar, temiz enerji, iklimlenme var. 26 Haziran BM Uluslararası Temiz Enerji Günü. Sayılara dikkatli çekmek istiyorum. Küresel Sera Gazı salımının %75'ten fazlası fosil kaynak kökenli olup geleneksel pişirme yakıtlarıyla her yıl 3,2 erken ölüm oluyor. Yenilenebilir kaynaklı enerji için her 1 Dolar yatırım fosil kaynaklı enerji sektöründen 3 kat fazla iş yaratıyor. Temiz Enerji Sosyoekonomik Kalkınma, çevresel Sürdürülebilirlik yönetimi ile karbonsızlaşma için en iyi enerji yönetimi başarılacaktır.

"Mutlak Sıcaklık Ölçeği, Kelvin Sıcaklık Birimi" mucidi Lord Williams Thomson Kelvin'in doğum günü (WRD) 26 Haziran 1824, Dünya Soğutma Günü (WRD) için seçildi. Yaşamda serin, soğuk,

sıcak, temiz havalı, sağlıklı, konforlu ortam ve ihmal edilecek, Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörü (HVAC-R) binalar, taşıtlar, veri merkezleri, üretimler, gıda sektörü, turizm ve sağlık sektörleri, sözün özü insan için her yerde vazgeçilemezdir. Ancak başta soğutma olmak üzere HVAC-R sektörü iklimlendirmenin ve bu ürünlerin kullanımının özellikle iklim değişikliği etkisi üzerine gezegene maliyet yükselişini hiç unutmamalıyız. Soğutmanın iklim dostu ve iklimlendirme iklim dostu olmalıdır. Bu yıl bilim, teknolojik ve pratik bilgiyi uygulayan profesyonelleri sektörün önemine odaklanan sürdürülebilir yaşamda harika beceriler gerekli ve beslenmeleri teması işleniyor. WRD ve BM Çevre Programı (UNEP) OzonAction liderliğinde Uluslararası Soğutmada Kadınlar Ağı (INWIC) 2022'den bu gibi kurucu ortaklar birlikte. 3. Kadınlar Soğutma Yarışması (WIC2S) ile kadın teknolojideki yeri öne çıkarılıyor.

Kadın her yaşta, her görevde sahip olduğu enerjinin boyutlandırması ve fiyatlandırılması olası değildir. Anne, kardeş, evlat, sevgili, eş, dost, arkadaş, iş arkadaşı kadın yaşamımızda bambaşka enerjisi ile durur. Analitik düşüncesinin doğanın hediyesi anaçlığından alan kadın mühendislik pek çoktur. Aslında planla, tasarla, satınal, üret ve yönet yapan, gerisinde mucizeler yaratan ev hanımlar da gizli umranlı mühendislerdir. 23 Haziran 1919'da sanayi devrimi ülkesi Birleşik Krallık'ta kurulan Kadın Mühendisler Derneği (WES) öncülüğünde Uluslararası Mühendislikte Kadın Günü (INWEE) kutlamasının öncüleri yılındayız. "Birlikte Mühendisiz" diyerek enerjimize ses veriyoruz. Biz 1919'da Milli Mücadele, 1923'te endüstrileşme için yola çıktığımızda Cumhuriyet Kadın her yerin enerji idi. Bu yazım başta İTÜ'lü kadın mühendisler olmak üzere biricik ülkemin kadınlarına armağan ediyorum. Yaz bereket ve enerjisi bizimle olur.