Karbonsuzlaşma yolunda yeşil nerede?

Eylül 2013'te kurulan Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) olarak başta konusunun ilki ve teki etkinliğimiz İstanbul Karbon Zirvesi ve ödüllerimizle paydaşlarımızda yaygın etki izdüşümü için okul öncesi çocuklardan tepe yöneticilere uzanan geniş yelpazede, yaşamda her yerde, sürdürülebilirlik yönetimi için varız. Sesimizi desteklediğimiz, katıldığımız faaliyetlerde de duyuruyoruz. Yazılı, sözel, görsel ve sosyal medyanın önemini bilerek sürdürülebilir yaşam için görevdeyiz. SÜT-D vizyon ve misyon tanımlamamıza uyumlu ilgili Birleşmiş Milletler günleri, ulusal ve küresel gelişmelere ilişkin basın bültenlerimizi yıl boyu sunuyoruz. En son 22 Mart Dünya Su Günü'nde "Buzullarımızı, Suyumuzu Koruma, İklim Değişikliğine Dur Deme Çağrısı yaptık. SÜT-D Linkedin'de. köşe yazılarımda "Sürdürülebilirlik Yönetimi sosyal ve teknik yönleriyle uğraş verme, bugün ve yarında insanoğlunun refah ve konforu için sivil toplum yeşil ve mavi gücünü sunma önceliğimiz. SÜT-D web sitemizde medya yönetimi sekmemiz kıymetli bir arşiv niteliğinde.

2015'ten bazı haber başlıklanı "Karbonunu yönetmek bugünü ve yarını yönetmektir: Şirketlere karbon check-up' gerekiyor, Karbon ayak iziniz kaç numara? Hepsi bugün için de misli ile geçerli başlıklarımız. Biz ilerlerken sektörel sivil toplum ve sektörel dergiler, platformlar, gazete sayfalan, e-yayınlar, sosyal + medya kullanımı da geliştikçe birlikte güç kazandık. En iyi örneklerden biri Sürdürülebilirlik Editörümüz Didem Eryar Ünlü yönetimindeki, köşemin yer almasından onur duyduğum Sürdürülebilir Ekonomi sayfamız. Nasıl Bir Ekonomi TV adlı youtube kanalındaki D.E.Ünlü'nün Sürdürülebilir Ekonomi programını perşembeleri kaçırmayınız. Istanbul Karbon Zirvesi için on bir yıldır desteklerini sunan sivil toplum ve medya paydaşlarımıza hassaten teşekkürümüzü sunuyorum.

Ülkemizin karbon yönetimi kapasitesini artırma yolu uzun. Sürdürülebilirlik yönetiminde kuruluş karbonsuzlaşmasında iklim değişikliğine etkisini düşürme ve iklim direnci kazanmak için karbonunu yönetirken, sera gazı salımı yaparak ve/veya sera gazı salım azaltımı yaparak karbon ticaretinde "Karbon Piyasası" bileşeni olur. İşte burada risk-firsat yönetiminde iklim finansmanına erişebilme avantajı kazanma ile Yeşil Akçe kazancı var. Bu ikili için İklim Teknolojileri ve Yeşil İşler mühim. Ar-Ge, Ür-Ge akçesi gerek. Mevcut üretim ve imalat süreçlerinde, hizmetler sunulurken sürdürülebilirlik çözümleriyle İyileştirmeler, değiştirmeler, yenilemeler, yepyeni yatırımlar için Yeşil Akçe gerekli Bir yanda da Yeşil Akçe kazancı karbonunu en iyi yönetenleri beklerken Yeşil İşler de artacak. İstihdamın ekonomideki yeri mühim. Hep yeşil dedim. Okudunuz. Yeşil nerede? Doların yeşili karbonsuzlaşma yolunda baş oyuncu. Gerçek bu Gezegenimizin, geleceğimizin kazanması için Yeşil Akçe olmadan çözüm yok. Karbonsuzlaşma çözüm yolunda bankalar. ilgili ulusal ve uluslararası fonlar iş dünyası, yerel yönetim ve resmi erk karşısında. Finansmana erişimi, mevzuatı, sözün özü yeşili iyi takip şart. İklim Değişikliği Kanunu ile Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik geliyor. Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) başlayacak. Son gelişmeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İTÜ ana desteğinde gerçekleştireceğimiz 10.İstanbul Karbon Zirvesi'nde 14-15 Nisan 2025'te iş dünyası odaklı bir araya geleceğiz. "Karbonsuzlaştırma Yolunda Sürdürülebilir Çözümler ve Yeşil Akçenin Gücü temalı etkinliğimizin "Karbonsuzlaşan Ekonomi ve Yeşil Akçe" başlıklı oturumunda iklim finansmanı ve bankalarımızın karbon yönetimi masada olacak. Farklı sektörlerdeki lider kuruluşlarının üst yöneticileri de karbonsuzlaşma başarılanyla oturumlarımıza güç katarken resmi erkten "Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yolu" oturumunda bugün ve yarını dinleyeceğiz. İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar'ın onurlandıracağı, İTÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan Mandal'ın açılış konuşmasını yapacağı "Karbon Nötr karbonsuz karbon zirvemizde Bilfen'li İklim Dedektifleri Takımı'nın SÜT-D 2025 Küçük Karbon Kahramanı Gösterisi ile SÜT-D2025 Düşük Karbon Kahramanı Ödül Töreni de yapılacak. Çok çalıştık. Programımız güçlü. Delegelerimizde yüksek değer yaratma ve paydaşlar arası verimli etkileşim için hazırız. Kahvemiz ve çikolatamız da hazır. 2024 UI GreenMetric sıralamasında "Dünyanın En Sürdürülebilir 38. Avrupa'da 22.; ülkemizin sekiz yıldır hep birincisi kampüs olan İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'ne bekliyoruz. Yeşil İTÜmüzde olacak.