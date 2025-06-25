Özgür Özel erken seçim için ilk kez tarih verdi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükçekmece mitinginde açıklamalarda bulundu. Özel, "Oyumuz belli, adayım belli, sandığı istiyoruz 2 Kasım Pazar günü çık karşımıza getir sandığı. Seni yüzde 29 ile orada oturtmam, milletten kaçamazsın" dedi.

Özel'in açıklamalarının satır başları şu şekilde;

Miting yapmıyoruz ki, eylem yapıyoruz biz burada. Kadim tarihiyle yüz yıllar öncesinden gelen bu kentte, bir büyük haksızlığa itiraz etmeye ve doğruları konuşmaya geldik. Büyükçekmece'nin sesini Türkiye'ye duyurmaya geldik.

Bugün burada İstanbul'un ve Büyükçekmece'nin iradesine sahip çıkanlar, asgari ücret ile geçim mücadelesi verenler, 2 simit alırken 1 tanesini düşünen emekliler, hakkı yenen emeği sömürülenler var. Hepiniz hoş geldiniz, saygıyla selamlıyorum.

Burada 19 Mart'tan sonra korkuyu evde bırakanlar, 19 Mart darbesine karşı direnenler, Belediye Başkanına sahip çıkanlar korkmayanlar ve yılmayanlar var.

Biz bütün arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz ve bu meydanları do

Başarmanın 3 şartı var 1'ncisi ahlaki üstünlük, ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde, çoğunluk enerjisi bizde. Biz kazanacağız.

Bugün buraya Silivri'den geldim. Silivri'de Hasan Akgün Başkanı'mızı ziyaret ettim. Biraz önce onun adına kıymetli eşine ve torununa sarıldım, selamlar getirdim. Ama Hasan Başkanın en değerlisi gözünden sakındığı Büyükçekmece'dir.

Hasan Akgün Büyükçekmece'de tam 7 kez seçildi. ANAP'tan seçildi. CHP'den seçildi.

Hasan Başkan'dan memnuniyet yüzde 65. 6 sefer seçilmiş. Kimi koysak ankete Hasan Akgün dedi başka bir şey demedi. Siz bırakmıyorsunuz Hasan Akgün'ü. Gece gündüz çalışan ve bir an durmayan bitmeyen enerjisiyle koşmayan Başkan geçen sene Mart'ta 30 yılı tamamlayınca 'yeter' demiş. 30 yıl boyunca tamamı neredeyse muhalefette hizmette. Çalışmış, defalarca denetlenmiş. 30 yıl boyunca buraya binlerce müfettiş gelmiş, incelemiş hiç bir kusur bulmamış. 7. döneminde güya gelmişler Hasan Başkan'da kusur bulacaklar kara çalacaklar. Buldukları kusuru ben söyleyeyim Türkiye duysun; Bu ilçenin tanınmış müteahhitlerinden birisi yapması gereken fore kazıklarını çakmamış. Vatandaşın biri de bunu CİMER'e şikayet etmiş. Hasan Başkan inşaatı mühürlemiş. Müteahhit mahkemeye gitmiş mahkeme Hasan Başkan'ı haklı bulmuş. Bu müteahhiti götürmüşler, 'rüşvet istedi vermedim diye inşaatı mühürledi' demiş.

Yine bir başka müteahhit, bir AVM var emsal artışı istiyor. AVM olacak ama bu emsal artışından da müteahhit yararlanacak. Hasan Başkan'da 'kabul ederim ama, 45 derslikli kız meslek lisesi yapacaksın' diyor.

Tayyip Erdoğan diyor ya 'bu şehre ihanet ettik' diye. O artışlardan ayakkabı kutuları, çikolata kutuları doldu, 'babacığım sıfırladı' dedi o doldu. Hasan Akgün 1 TL cebine koymamış 45 derslikli kız meslek lisesi yaptırmış. Eğer suçu buysa helal olsun Hasan Başkan'a. O emsal artışla kimler neler yapıyor bütün İstanbul biliyor. Emsalciler size söylüyorum; bizde leke yok. Kirli ellerinizi çekin başkanımızın üzerinden.

Bir başka müteahhite şikayet yaptırmışlar 'bana kreş yaptırdı başkasına 'bana hasta bakım evi yaptırdı' diye. Ankara Büyükşehir'de 97 yolsuzluk dosyasına Süleyman Soylu el koydu. Her birisi Gökçek'in haksız emsal artışlarının karşısında aldıkları.

Cebine bir kuruş koymayıp kente aktarana iftira atamazsınız.

Büyükçekmece basketbol takımı 11 yıldır Süper Lig'de 2008 yılında bir müteahhit 1. ligde 11 yıldır başarıdan başarıya koşan bu takıma müteahhit yardım yapmış diye Hasan Başkan'a rüşvet muamelesi yapmaya çalışıyorlar. Eğer belediye takım ilişkisi suçsa İBB spor kulübü vardı, Başakşehir FK oldu. Emmanuel Adabayor'u getirdiler ve on milyonlarca euro'ya transfer ettiler. Herkes biliyor ki AK Parti'nin elindeyken alınan bağışlarla, ihale alanların bağışlarıyla oldu İBB spor kulübü Başakşehir FK. Siz Başakşehir'e bağış yaptırınca futbolu desteklemek, Büyükçekmece'de desteklenen spor kulüplerinin hesabı Hasan abiye soruluyor.

21 yıl önce kızının aldığı evin bugün hesabını soruyorlar. Belgesi çıkınca 'pardon' diyorlar.

19 Mart 2012'de Ekrem İmamoğlu bir tweet atmış 'Beylikdüzünde iktidar olmadan bize uyku yok. Bilin ki artından İstanbul'da Türkiye'de iktidarız' bu tweeti atan kişi 19 Mart 2012'de Beylikdüzü Belediye Başkanı AK Parti'de. Bu tweeti atıyor. 2 sene Beylikdüzü'nü AK Parti'den aldı. 5 sene sonra İstanbul'u aldı.

Bugün çıkan anketlerde kararsızlar dağıtılmadan Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 30'un altında CHP 6-7 puan ileride. CHP çok partili dönemde 1977'deki 41.5'lik puana en yakın durumda, yüzde 40'ın üzerinde. Şimdi Erdoğan'a sesleniyorum; Oyumuz belli, adayım belli, sandığı istiyoruz 2 Kasım Pazar günü çık karşımıza getir sandığı. Seni yüzde 29 ile orada oturtmam, milletten kaçamazsın. Hodri meydan!